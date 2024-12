Después del feriado del 8 de diciembre, ¿cuándo es el primer fin de semana largo del 2025?

A poco tiempo de terminar el 2024, muchas personas se preguntan sobre los feriados que habrá en el inicio de 2025 para poder planear sus vacaciones o días de descanso en temporada.

Si bien el primer feriado del 2025 es el 1 de enero, para el primer fin de semana largo habrá que esperar unos meses más. En este marco, se supo que el primero correspondería a las fechas del feriado por Carnaval 2025, que son el lunes 3 y martes 4 de marzo. En esta misma línea, el segundo fin de semana largo será el correspondiente a Semana Santa, que comenzará el viernes 18 de abril.

-¿Cuáles son los tres días no laborables con fines turísticos del 2025?

El Gobierno, mediante el decreto 1027/2024, fijó los días no laborables con fines turísticos correspondientes a 2025. La medida busca fomentar el turismo interno y distribuir la actividad turística durante el año para mitigar la estacionalidad.

De acuerdo con el decreto, se establecieron las siguientes fechas como días no laborables:

2 de mayo (viernes)

15 de agosto (viernes)

21 de noviembre (viernes)

Las fechas fijadas por el Gobierno para 2025, de todos modos, no contarán como feriados sino como días no laborables con fines turísticos. Esto implica que las empresas tienen la potestad de determinar si les otorgan o no el día libre a sus empleados.

Además, según información oficial, “la diferencia con el día feriado radica en que en los días no laborables no se están cumpliendo prestaciones adicionales o extraordinarias asimilables a las horas extras, por lo cual el devengamiento en todos los casos es un salario diario normal se cumplan o no tareas”.