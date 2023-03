El infectólogo Hugo Pizzi habló hoy sobre el dengue y dijo que "desde que el país se "tropicalizó" aparecieron las enfermedades típicas del trópico" y que no hay que auto medicarse, sino que ante el menor síntoma consultar al médico.

"En lo que va del año ya tuvimos 7 muertos por el dengue. Desde que el país se "tropicalizó", tuvimos climas altos y prolongados y eso hizo que aparecieran las enfermedades típicas del trópico: dengue, chukungunya, fiebre amarilla, etc", comentó Pizzi en diálogo con la AM 990 en el programa "Co te va, Co te va".

Y agregó: "Es endémico ahora. Es autóctono. Antes era uno que venía del Paraguay o de Brasil. Ahora ya son personas que se enferman acá".

Al referirse a los síntomas, explicó: "los síntomas del dengue comienzan con un cuadro fuerte gripal, después hay dolor de cabeza, articulares y óseos y fiebre. El dengue puede dar un cuadro hemorrágico. Si se tiene alguno de estos síntomas se recomienda reposo e ir urgente al médico porque se puede complicar".

El infectólogo sostuvo que "nunca hay que auto medicarse", ya que el dengue puede dar un cuadro hemorrágico y el medicamento erróneamente aplicado puede empeorarlo.

Según el último parte del Ministerio de Salud de la Nación, ya se detectaron casos de dengue en 13 jurisdicciones del país y el promedio semanal de infectados es de dos mil contagios, mientras que la totalidad de personas que contrajeron la enfermedad desde el inicio del brote es de 9.388.

Del total de casos registrados, 8.504 adquirieron la infección en el país y el resto en viajes al exterior.

Hasta el momento, la circulación de este virus se ha identificado en 13 jurisdicciones: Buenos Aires (3 localidades), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca (2 localidades), Chaco (2 localidades), Corrientes (2 localidades), Córdoba (1 localidad), Entre Ríos (1 localidad), Formosa (2 localidades), Jujuy (3 localidades), Salta (9 localidades), Santa Fe (16 localidades), Santiago del Estero (6 localidades) y Tucumán (15 localidades).

Escrito por Noticias Argentinas