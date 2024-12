¿Cuál es la historia oculta de Las Vegas y sus casinos?

Si bien Las Vegas es mundialmente famosa por sus casinos, era un paisaje desértico y árido. Pero, su camino histórico es sorprendente porque, en apenas 200 años, se ha convertido en un sistema económico expansivo.

¿Cómo pasó de ser un pequeño oasis en el desierto a convertirse en la capital mundial de los juegos de azar y el entretenimiento? La respuesta está llena de personajes como trabajadores del ferrocarril y pioneros de la fiebre del oro, excéntricos, eclipsados por la industria del juego.

El origen del nombre Valle de Las Vegas

El Valle de Las Vegas, inicialmente habitado por paleoindios nómadas y más tarde por comunidades anasazi y paiute, fue explorado por europeos por primera vez en 1829. Uno de los personajes más populares es Rafael Rivera, quien en su búsqueda de una nueva ruta que conectará Santa Fe con Los Ángeles, llegó a esta región.

Al descubrir la abundancia de pastos y manantiales en un desierto donde estos recursos son escasos, decidió denominarlo "Las Vegas", que significa “praderas” en español. Existe una imagen donde se aprecian petroglifos que fueron creados por los anasazi que datan desde hace unos 2000 años, estos están ubicados en el Parque Estatal del Valle del Fuego.

Los primeros edificios de las vegas

Durante la mitad del periodo del siglo XIX, mientras un gran número de pioneros viajaba hacia el oeste buscando oro, los feligreses de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones, optaron por establecer un fuerte en Las Vegas. Este edificio se tomó como un punto de referencia entre Salt Lake City y Los Ángeles.

Los restos de este antiguo fuerte mormón han sido restaurados y son visibles en la intersección de Las Vegas Boulevard y Washington Avenue. Aunque los mormones dejaron el fuerte poco tiempo después de su construcción, su presencia colocó las bases para los primeros establecimientos en la región.

Fundación de la ciudad de las vegas

Hasta comienzos del siglo XX, Las Vegas contaba con una población reducida, pero su destino cambió con la llegada del magnate minero William A. Clark, quien inspiró el nombre del actual condado. Clark fue el principal financista de un proyecto ferroviario de Union Pacific, que conectaría Los Ángeles con Salt Lake City.

Reconociendo el gran potencial de la zona, adquirió terrenos, obtuvo los derechos sobre las aguas de los manantiales y ordenó la construcción de una estación de tren. La ciudad se estableció oficialmente el 15 de mayo de 1905, cuando Clark llevó a cabo una subasta de sus propiedades, que incluían el primer casino de Las Vegas, ubicado en el café de la estación.

Inauguración del primer casino de las vegas

El Golden Gate Casino, se inauguró en 1906, este local fue considerado como el primer establecimiento de juego de Las Vegas y es el más antiguo que aún opera. Además, originalmente funcionaba como hotel y era considerado un símbolo de lujo en esa época.

Con la legalización del juego, la primera licencia de juego en Las Vegas fue otorgada a Mayme Stocker en el Northern Club. Este fue otro casino inaugurado en 1946 por Bugsy Siegel y se llamó El Flamingo, este fue el primer hotel de lujo en el Strip que incluía 105 habitaciones.

¿Cómo surgió el letrero de Las Vegas?

El letrero "Welcome to Fabulous Las Vegas", fue creado en el año de 1959, y su diseñadora se llamó Betty Willis. Además, el cartel no tiene derechos de autor y se encuentra ubicado a 4 millas de la ciudad real.

El empresario Howard Hughes adquirió varios hoteles en Las Vegas durante la década de 1960, incluyendo el Desert Inn y el Sands. Su influencia ayudó a transformar la imagen de la ciudad, alejándola de sus raíces del Viejo Oeste hacia una metrópoli moderna y refinada.

Liberace, conocido como el artista mejor pagado del mundo, tuvo un impacto significativo en la cultura de Las Vegas. Su estilo extravagante y sus espectáculos llamativos ayudaron a definir la identidad de la ciudad, convirtiéndose en un símbolo del entretenimiento en Las Vegas.

Desde los años 2000 a la actualidad en las vegas

El nuevo milenio trajo una tendencia que hacía viajar a las personas para instalarse en los resorts de lujo en Las Vegas. CityCenter, por ejemplo, era uno de los complejos que contaba con 4000 habitaciones. El hotel realizó este cambio, y ofreció servicios de alta gama en las zonas urbanas. En los años 2010 a 2020, Las Vegas evolucionó incluyendo restaurantes con estrellas Michelin.

A su vez, en el 2012, la ciudad abrió museos, un casino online y espacios culturales con el objetivo de atraer más visitantes. Las Vegas continuó expandiéndose a partir del 2020 con nuevas incorporaciones a su infraestructura como el Allegiant Stadium y Resorts World. En 2023, Las Vegas, incluye a su infraestructura la MSG Sphere, un recinto cubierto de pantallas.

En 2024, se anunciaron nuevas innovaciones futuras como El Hyperloop, este local está en camino de cambiar la forma en que se viaja en Las Vegas, prometiendo una nueva era en el área de transporte y conectividad en la ciudad.

Esto representará una ventaja estratégica para los amantes de los casinos, quienes cada día buscan medios para conocer todas las ofertas de entretenimiento disponibles.