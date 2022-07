La vicepresidenta Cristina Kirchner eligió Ensenada para recordar a Juan Domingo Perón. Apuntó a Alberto Fernández, a Martín Guzmán y a Emilio Pérsico.

La vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner encabezó esta tarde desde Ensenada y frente a una verdadera multitud el acto por el 48° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, ocasión que aprovechó para mandar mensajes hacia el interior del Frente de Todos.

El presidente Alberto Fernández fue eje de las primeras alusiones, a través del empleo de la metáfora de la "lapicera". Pero no quedaron afuera dirigentes como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y Martín Guzmán, ministro de Economía que -casualidad o no-, renunció en el medio del acto.

Ante una multitud de militantes y dirigentes, la mandataria brindará un discurso un día después del acto que encabezó Alberto Fernández en la sede de la CGT, donde cuestionó algunas de las frases vertidas por Cristina.

El escenario fue compartido con el intendente local, Mario Secco, quien es el primer orador del evento para dar la "bienvenida" a la vicepresidenta; y junto a Juan José Mussi, Intendente de Berazategui, quien también disertó. En la primera fila aplaudieron el gobernador Axel Kicillof, Martin Insaurralde, Felipe Sola, Julián Domínguez -a quien CFK interpeló en dos ocasiones- y Hebe de Bonafini.

En su discurso de apertura, el Intendente de Ensenada envió un fuerte mensaje contra el Presidente: "Si hoy gobierna el Peronismo es gracias a Cristina. Respeto con esta mujer". Eso se tradujo luego en un clamor presidencial por CFK.

En la segunda parte del acto político, junto a la militancia reunida frente al polideportivo municipal de Ensenada, Cristina Kirchner continuó con su mensaje recordando "a ese argentino al que tanto le debemos, que decía lo que pensaba, firmaba lo que decía y hacía lo que firmaba. Ese es Perón", insistió.

"Ya sabemos lo que le pasa a los argentinos y a las argentinas que deciden comprometerse con los intendentes del pueblo y gobernar a favor del pueblo: nos va muy mal después", bromeó, y recordó la proscripción y la persecución contra Perón. "La historia es indetenible", fue su reflexión.

También se acordó de Milagro Sala: "A las dirigencias políticas comprometidas con el país les pasa lo mismo. No vi ningún movimiento social hacer la tarea que se hacía en Jujuy", subrayó. "En el caso de Milagro, que es mujer, es negra y es india, tenía todos los números comprados para la persecución", agregó.

"Quiero dejarles a ustedes mi reflexión: allá por el 19 hice todo lo que tenía que hacer para que el peronismo vuelva a ser gobierno. Espero que los que tienen responsabilidades más altas hagan lo mismo, hacer ganar al peronismo en 2023", remató frente a la multitud convocada en Ezeiza y en una clara alusión al presidente Alberto Fernández.

La polémica por los planes sociales y la formación del matriarcado

Cristina Kirchner cuestionó lo que consideró una tergiversación de sus dichos en torno a planes sociales, que generó una polémica con movimientos sociales como el Evita. "Se armó una competencia entre algunos para ver quién agraviaba, quién insultaba", reflexionó.

Entonces inició un racconto sobre las políticas sociales del kirchnerismo desde 2003, desde el plan Jefas y Jefes de hogar, heredados de la gestión de Eduardo Duhalde, hasta la Asignación Universal por Hijo. Sobre esta política, cuestionó a dirigentes del Frente de Todos que sostienen que "porque el hecho de que los titulares son mujeres, digan que esto destruye a la familia porque forma el matriarcado", un dardo apuntado contra Emilio Pérsico, titular del Movimiento Evita.

"A esto lo he charlado mucho con Juan Grabois, creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico", sostuvo en otro párrafo CFK.

El encuentro con Carlos Melconian

Cristina Kirchner contó detalles del encuentro que mantuvo con Carlos Melconián, economista liberal y representante de la Fundación Mediterránea.

"Está claro que Carlos Melconian no piensa como yo, ni yo pienso como él, pero me gusta escuchar a todos, porque a lo mejor estoy equivocada", se sinceró, antes de meterse a detallar su mirada acerca del déficit fiscal y su impacto en la macroeconomía, no sin antes cuestionar a quienes derramaron críticas sobre el economista liberal.

"Tuvimos una coincidencia en la economía bimonetaria. El problema principal que tiene la Argentina y que causa el fenómeno inflacionario es la economía bimonetaria. Él piensa más parecido a Guzmán", subrayó, aludiendo a la idea de señalar al déficit fiscal como la causa de la inflación. En esos momentos se conocía a través de Twitter la renuncia del ministro de Economía aludido en el mensaje de CFK.

"No soy una apologista del déficit fiscal, pero esa no es la causa de todos los problemas. Tenemos que encontrar la solución al problema de las corridas cambiarias, que se producen por la escasez de dólares”, apuntó la vicepresidenta luego de caracterizar como "muy grave" al problema del país a partir del endeudamiento que parece.

Funcionario que funciona

"La inflación es un problema grave en serio. Destruye los salarios, destruye la actividad económica, la vida, las esperanzas, las ilusiones de las personas", retomó Cristina Kirchner, volviendo a la agenda actual.

Menciono a Carlos Zannini, "el señor que destrabó el gasoducto Néstor Kirchner. Lo teníamos atrancado, no iba ni para atrás ni para adelante", relató y contrastó con algunas reparticiones en la que el expediente llegó a estar "60 días". "Si tenemos gasoducto es porque tenemos una correcta interpretación de la ley", insistió, y remató: "¿Vieron? Hay funcionarios que funcionan. Hoy estoy positiva".

Odio irracional contra el peronismo

"Necesitamos superar en la Argentina ese odio irracional del que sigue siendo objeto el peronista. Nosotros no somos así. Somos un movimiento popular, nacional, con una inmensa alegría de vivir y de celebrar la vida también", continuó Cristina Kirchner desde Ensenada. Por eso, dijo, "con los problemas que tenemos en nuestra sociedad, tenemos que superar eso".

"Es necesario que comprendamos lo que es el ejercicio del poder"

"Perón fue atacado porque usaba la lapicera en función del pueblo. Por eso lo metieron preso, por eso después los bombardeos en la Plaza de Mayo, el primer acto terrorista que tuvo la Argentina", continuó la Vicepresidenta. Luego recordó el "odio metafísico" contra Evita.

"Esta es la ontología del peronismo, es la construcción del poder desde el campo nacional y popular, cuando es a favor del pueblo. Por eso creo que es necesario que todos comprendamos lo que es ejercicio del poder", retomó.

"Perón cazó la lapicera y no la largó más"

Cristina Kirchner recordó la trayectoria de Juan Domingo Perón desde su llegada al Departamento del Trabajo. "Cazó la lapicera y no la largó más", recordó, reavivando el contrapunto con Alberto Fernández.

"Se la pasó firmando, firmando y firmando. Tanto firmó el hombre que comenzó a haber en el poder en la Argentina preocupación", reseñó.

El derrotero llegó hasta la presidencia de Perón: "Esto es lo que Perón decía: la conducción es en base a los hechos", remató.