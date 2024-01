Crearon al sucesor del Ahora 12, pero todavía falta la letra chica

El Ministerio de Economía de la Nación lanzó el programa Cuota Simple para reemplazar el Ahora 12 que tenía vigencia hasta el 31 de enero.

La administración libertaria cedió a la presión del sector comercial y decidió crear un programa para fomentar el consumo. El plan fue oficializado este miércoles a través de la Resolución 7/24 del Ministerio de Economía de la Nación. Ya hay detalles, pero falta la letra chica del sucesor del Ahora 12.

La norma creó el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios llamado Cuota Simple que comenzará a funcionar el 1° de febrero. Sucede que el 31 de enero es el último día de vigencia del Ahora 12, programa que tanto la CAME como la CAC habían pedido conservar. La Secretaría de Comercio que ahora lidera Pablo Lavigne, será la encargada de poner en marcha el nuevo programa. Deberá negociar con las entidades bancarias y las compañías vendedoras de productos de consumo masivo. Es que todavía no se definieron las tasas de interés, la cantidad de cuotas, qué productos estarán incluidos no quién absorberá el costo de financiación.

Mientras tanto, desde el Palacio de Hacienda reconocieron que "resulta necesario la implementación de políticas concretas destinadas a fortalecer la economía". Justamente, con Cuota Simple pretenden "fomentar el consumo y la producción de bienes y servicios" estimulando a la demanda que viene golpeada por las medidas de ajuste y los aumentos de precios.

Su antecesor, el Ahora 12, daba la posibilidad de hacer compras con tarjeta de crédito en hasta 24 cuotas fijas mensuales. Su repertorio incluía productos de más de 30 sectores y el impacto económico era muy importante: solo en noviembre de 2023 se hicieron 6,4 millones de operaciones y ventas por más de 477,3 millones de pesos gracias a este programa.