Un grupo de cooperativas lanzó comercialmente el servicio de operador móvil virtual (OMV), con la marca Imowi, en 32 localidades de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, sobre la red de la firma Movistar, dándole forma a un proyecto que comenzó a gestarse un lustro atrás.

"El servicio de Imowi se encuentra funcionando en 32 localidades del interior, y aspiramos a llevarlo a aquellas donde hoy no hay servicio de telefonía móvil", dijo a Télam el titular de la Cámara de cooperativas telefónicas (Catel), Ariel Fernández.

Agregó que "los inicios de Catel tienen mucho que ver con el cuádruple play, nacimos pensando que podíamos liderar el mercado de telecomunicaciones y el lanzamiento de Imowi nos sienta en la mesa" de discusión del sector.

"Podremos ver los frutos de este trabajo a medida que pase el tiempo y en los hechos se refleje lo importante que es tener un actor cooperativo en este rubro tan estratégico", subrayó.

Imowi es una iniciativa que comenzó a discutirse entre las cooperativas en 2015 y 2016 y tras distintas demoras vinculadas a lo normativo y lo financiero, finalmente en los últimos meses del año pasado realizaron la presentación de la marca y ahora anunciaron el lanzamiento comercial del servicio.

El modelo de operador móvil virtual es aquel que presta los servicios sobre la red de un operador móvil preexistente. En este caso el acuerdo de los cooperativistas es con Movistar.

El primer operador móvil virtual de las cooperativas en la Argentina fue gestado por la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur), sobre las redes de la empresa Personal, del Grupo Telecom.

La propuesta base de Imowi es de $705 por una línea móvil de 3 gigabytes, con llamadas, mensajes de texto y WhatsApp; a la cual se le pueden sumar "bonos de datos de diferentes capacidades y duración".

A la vez, cada una de las cooperativas que prestan servicio en las 32 localidades donde ya lanzaron la actividad comercial puede agregar el servicio de telefonía móvil dentro de los paquetes que ya ofrecen de telefonía fija, internet y tv.

Fernández señaló que "cada cooperativa va operar en cada localidad y pueden completar la oferta de cuádruple play", término con el que se denomina al prestador de 4 servicios: telefonía fija y móvil, internet y Tv cable.

"Cada cooperativa que se asocia al proyecto es el músculo local, la última milla, y cada una de ellas irá incrementando la zona de comercialización", agregó Fernández.

Las ciudades cabeceras del servicio de Imowi son Del Viso -donde opera la cooperativa TelViso-, Pinamar (Telpin), San Miguel del Monte (Cooperativa de Monte), Tortuguitas (Cooperativa de Tortuguitas) y Villa Gobernador Gálvez (TelVGG).

Desde Del Viso se presta servicio a las localidades de Maquinista Savio, Ingeniero Maschwitz, Belén De Escobar, Matheu, Pilar, Villa Rosa, Presidente Derqui, Manuel Alberti, Del Viso, La Lonja, Garín (localidad gestionada en conjunto con la Coop. de Tortuguitas).

Desde la cabecera instalada en Tortuguitas, las localidades alcanzadas son José Clemente Paz, Tortuguitas, y Malvinas Argentinas; mientras que desde Pinamar se abastece a los clientes de la cooperativa de Cariló, Montecarlo, Ostende, Pinamar y Valeria Del Mar.

Desde Monte la zona de influencia son las localidades de Cañuelas, Coronel Brandsen, Loma Verde, Las Flores, San Miguel Del Monte, Gobernador Udaondo, Gorchs, Abbott, Lobos, Empalme Lobos.

Y desde Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe, también se abastece a las localidades vecinas de Alvear y Pueblo Esther.

En coincidencia con el espíritu del cooperativismo, la iniciativa "no tiene un sólo protagonista", subrayó Fernández tras destacar el rol de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor).

Catel y Colsecor, junto al grupo de cooperativas que forman parte de esta primera etapa del proyecto, suman presencia en más de 400 localidades, indicaron desde Colsecor.

"El 63% de nuestras asociadas, que son el corazón de este proyecto, tienen menos de 500 viviendas", subrayó el responsable de nuevos proyectos de Colsecor, Miguel Factor.

Remarcó que "venimos a aportar la experiencia de dar servicios donde no es rentable, donde muchas veces los números no dan, donde la inversión se recupera a largo plazo: el cooperativismo está acostumbrado a eso, a no pensar en el cortoplacismo".

Ambos dirigentes cooperativos aseguraron que están dadas las condiciones para desplegar el servicio de telefonía móvil a localidades que hoy están desconectadas.

Al respecto, Factor explicó que en paralelo a todo el trabajo que hoy confluye en el lanzamiento comercial, el objetivo principal también ha estado marcado por "la idiosincrasia de las cooperativas de llevar servicios donde otros no están".

Imowi tiene proyección y capacidad para servir a usuarios de más de 1000 cooperativas y 1500 pymes de todo el país mediante sistemas propios para la gestión de abonados, indicaron.