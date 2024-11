Confirmado como líder de la UCR, Miguel Fernández caminará la Provincia sin doble función y lejos de los libertarios

El ex intendente de Trenque Lauquen fue confirmado por la Justicia como presidente de la UCR bonaerense. "No me considero un radical libertario", aseguró.

El juez electoral Alejo Ramos Padilla acaba de confirmar a Miguel Fernández como presidente del Comité de la UCR en la provincia de Buenos Aires, y el ex intendente de Trenque Lauquen ya da pistas sobre los primeros pasos que dará en su nueva función.

Pese a que la interna partidaria alcanzó altos niveles de enfrentamiento, que terminaron con la elección judicializada, Fernández confirmó en Lado P que convocará a los dirigentes de Futuro Radical para sumarse al proyecto del nuevo Comité Bonaerense. "Hay que tener templanza en la derrota y grandeza en la victoria. Hay que ver, también, las voluntades de nuestros adversarios de sumarse en este proyecto que creemos que tenemos que construir", sostuvo.

Además, reconoció que hubo "cuestiones que se salieron de los cánones normales de una elección interna", pero ratificó su victoria. En su fallo, Ramos Padilla también pidió que se vuelva a votar en mesas anuladas del partido de Ezeiza. Ninguna de ellas significaría un gran cambio para la elección.

Por otro lado, Fernández advirtió que no hay una construcción vigente para el radicalismo y que los escenarios políticos cambian rápidamente. "Creo que lo que hay que hacer es bajarse del caballo. A veces los egos de las personas conspiran contra ésto. Pero creo que hay que tener esa grandeza y construir en la provincia de Buenos Aires un radicalismo sólido, competitivo; que no es una declamación o un discurso", remarcó el nuevo líder radical.

En su intención está la de recorrer uno por uno todos los comités provinciales y trabajar en el nuevo armado radical. Para ello, no tendrá una doble función como legislador o funcionario ejecutivo. A diferencia del senador nacional Maximiliano Abad, será únicamente presidente del comité bonaerense. Empezará por el comité de La Plata donde, según pudo saber Infocielo, el martes festejará junto a legisladores provinciales y referentes locales.

Miguel Fernández: "No me considero un radical libertario"

Uno de los principales cuestionamientos a la Unión Cívica Radical fue su rol en el Congreso, donde le brindó herramientas a Javier Milei para gobernar. Es uno de los motivos centrales de disputa interna, que generó una ruptura en el bloque de diputados nacionales. Varios de ellos de la provincia de Buenos Aires, que decidieron crear un bloque aparte. La misma dinámica se maneja en la legislatura bonaerense, donde la UCR está dividida en dos.

"Yo no me considero ni remotamente un radical libertario, ni mucho menos. He sido intendente por 8 años en Trenque Lauquen y digo vayan a ver el modelo de gestión de Trenque Lauquen y entenderán cuál es mi visión política respecto a ésto", afirmó Fernández en Lado P.

Y dijo que existen al menos dos tipos de radicalismos. "Hay uno que gobierna, de gestión; y un radicalismo que podemos llamar "de estructura", o del aparato, que muchas veces no entiende qué pasa en la sociedad. Esta discusión creo que es lo que estuvo arriba de la mesa en la elección".

¿De qué lado está él? Se percibe del lado de la gestión. "Me acompañan más de 20 intendentes, 50 ex intendentes, legisladores nacionales y provinciales. Eso habla de la territorialidad y experiencia de estar vinculados a los problemas de la gente", destacó.

Y dijo que el radicalismo en la gestión pública es exitoso: "Que tengamos 5 gobernadores y más de 400 intendentes a nivel nacional es radicalismo de gestión. La gente lo vota y lo vuelve a elegir. Está desvinculado de esas discusiones a veces muy superestructurales, que la gente no entiende".

"Una síntesis": El pedido del nuevo presidente de la UCR bonaerense

Para sumar hay que conceder. Dirimida la interna en las urnas, Miguel Fernández pide continuar las discusiones, pero para lograr una síntesis del radicalismo. "No es que uno debe prevalecer sobre la mirada del otro, pero hay que entender que la fortaleza del radicalismo siempre estuvo en la gestión de resolver los problemas de la gente", insistió.

"Fijate que la mayoría de los intendentes, sino todos, tienen éxito. Se van con la cabeza en alto, con el reconocimiento de la gente. Entonces digo, ¿qué está pasando que el partido no logra visibilizar esas experiencias para tener un proyecto realmente colectivo?", se preguntó.

En ese sentido, el líder de la UCR bonaerense señaló que "la nueva construcción debe ser abarcativa, pero siempre en pos de representar. No hay que exigir que todo el mundo sea radical. Lo que hay que hacer que los dirigentes radicales puedan transmitir eso para que la gente los elija. Creo que esa es la construccion que viene", concluyó Fernández.