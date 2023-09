Con tarifas y naftas congeladas, cuáles son los aumentos que se vienen en octubre

Ante el proceso electoral, el gobierno frenó incrementos en los servicios regulados pero se mantienen incrementos en prepagas, telefonía, alimentos, y alquileres.

El inicio de octubre tendrá un temporal alivio en materia de aumentos dado que el Gobierno nacional decidió congelar las tarifas de los servicios públicos y de las naftas, pero el restante universo de bienes y prestaciones privadas mantendrá su esquema de actualización con los alquileres como principal componente.

Alquileres

Si bien el Senado Nacional aprobó la reforma a la ley de alquileres actual, la norma debe pasar nuevamente por diputados y por lo tanto aún rige la actualización por el Indice de Contratos de Locación (ICL).

Este indicador muestra que para el 1° de octubre la suba de alquileres será de un 115% respecto del valor que se pagó en septiembre.

Prepagas

El aumento de la medicina prepaga para quienes no están alcanzados por el congelamiento acordado será de 6,97%.

Para que la cuota no modifique su valor, los interesados deberán llenar una declaración jurada on line, declarando no tener ingresos iguales o mayores a $ 2.000.000, ser propietario de dos inmuebles o más ni de tres vehículos.

Cable, Telefonía e internet

Los servicios de televisión por cable, telefonía e internet tendrán un ajuste de 4,5% con relación al mes anterior, porcentaje que se repetirá en noviembre y diciembre.

Colegios privados

En el caso de los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires las cuotas aumentarán un 16% en octubre. En el caso de la provincia de Buenos Aires se aplicó un alza de adicional de 5,4% en septiembre, que como no fue incluido en muchas facturas del mes porque se acordó a posteriori de la emisión impactará en octubre.

Alimentos

Tal lo acordado antes de la renovación, el programa “Precios Justos” tendrá un incremento en los productos que lo integren de 5%. En el caso de la carne regirá hasta el 15 de octubre el último acuerdo consensuado: el precio por kilo de cada corte será: asado $1.466; nalga, $1.947; matambre, $1.855; vacío, $1.914; falda, $954; paleta $1.575; y tapa de asado, $1.466.

Naftas

Dado el acuerdo alcanzado con las petroleras el precio de las naftas se mantendría sin cambios durante octubre, aunque la duda es qué sucederá luego de las elecciones

Tarifas de transporte

Si bien existe un compromiso con el FMI de recortar subsidios, al menos durante este mes no habrá subas en los boletos de trenes, colectivos y subtes.

Tarifas de servicios públicos

Si bien el programa renovado con el FMI contemplaba nuevos aumentos, especialmente sobre los sectores que había perdido el subsidio, durante octubre no hay previstos actualizaciones.

Escrito por Noticias Argentinas