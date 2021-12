Con la normativa aprobada, ahora los intendentes tienen vía libre para poder postularse una vez más en 2023. La medida genera diferencias hacia el interior del oficialismo y la oposición.

La Legislatura bonaerense finalmente aprobó la reforma de la ley que pone límites a las reelecciones de los cargos electivos. De esta manera, los intendentes de la provincia de Buenos Aires podrán presentarse una vez más en 2023.

Tanto en Diputados como en el Senado, el proyecto de ley tuvo un acompañamiento mayoritario. No obstante, se opusieron miembros del Frente Renovador, la Coalición Cívica, los legisladores vidalistas, Avanza Libertad y el Frente de Izquierda.

Tras la aprobación, estallaron las repercusiones de las voces a favor y en contra. Estas últimas fueron más beligerantes y se hicieron sentir fuertemente. Tal es así, que tanto la exgobernadora, María Eugenia Vidal y el diputado nacional, Cristian Ritondo, expresaron su rechazo a lo sucedido.

"Volvimos atrás con una ley limitaba la elección de un intendente a dos mandatos y obtuvieron uno más, habilitándolos a quedarse 12 años en el poder", dijo Vidal.

Por su parte, Ritondo señaló que "dos mandatos son suficientes. Por eso nuestros legisladores votaron en contra de la reelección indefinida y de que quienes fueron electos en 2015 y reelectos en 2019 puedan volver a presentarse en 2023".

El intendente de Pinamar, Martín Yeza (Juntos), fue más allá y confirmó que no hará uso de la posibilidad que habilitó la ley aprobada. "Creo en el valor de la alternancia y por eso en 2023 no me voy a volver a presentar como candidato a Intendente. Entiendo que Cambiemos nació para interpelar la cultura del poder en Argentina y proponer una mirada de gestión y valores distintas a las del poder imperante en 2015", añadió.

Desde el GEN, indicaron que su partido "reafirma su posición a favor de la alternancia y la limitación a los mandatos Rechazamos la reforma q pretende eternizar los cargos electivos".

Luciano Bugallo, diputado bonaerense de la Coalición Cívica, sostuvo que "voté en contra de la reforma de la Ley que prohíbe las reelecciones indefinidas en PBA, una discusión que, al igual que millones de bonaerenses, creía ya cerrada. Lamentablemente, hoy se abrió la puerta a desechar todo lo que habíamos avanzado en calidad institucional y democrática".

Por el lado del Frente de Todos, Sergio Massa dio la orden a sus legisladores del Frente Renovador para que rechacen el proyecto. "Los legisladores y legisladoras del Frente Renovador en el Frente de Todos expresamos nuestro rechazo al proyecto de Ley que modifica el régimen de reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires", señaló el diputado Rubén Eslaiman.