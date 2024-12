Axel Kicillof pidió que Aerolíneas Argentinas pase a manos de la provincia de Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció sus intenciones de tomar el mando de Aerolíneas Argentinas. Mientras la administración libertaria avanza y amenaza con su privatización, el mandatario bonaerense propuso que se traspase al Estado provincial.

"Aerolíneas no se vende y la patria no se vende", sentenció Kicillof durante el anuncio realizado en conferencia de prensa. Según el dirigente, las intenciones de Javier Milei constituyen "otro intento de saqueo" que no solo afectaría a la empresa (con menos vuelos, menos aviones, etcétera) sino también a toda la economía de la Provincia.

De acuerdo con un análisis económico hecho por el gabinete de Kicillof serían unos 2665 millones de dólares que se pierden "si la Provincia empieza a perder vuelos internacionales o nacionales". Esta cifra incluye el producto aeroportuario, el impacto en el turismo y el beneficio económico para los pasajeros.

"Si el gobierno quiere liquidar, vaciar, cerrar, vender a una empresa extranjera o a un grupo amigo Aerolíneas Argentinas, la provincia de Buenos Aires no lo va a permitir", afirmó Kicillof.

¿Traspaso, compra o qué?

Tras el anuncio, ahora empiezan "una serie de acciones y reuniones de trabajo" que va a encabezar el gobierno. La idea es aliarse con los gremios aeronáuticos y otros sectores (incluyendo a otros gobernadores provinciales) para armar una estructura concreta que les permita administrar Aerolíneas Argentinas y evitar así su venta o cierre.

Lo cierto es que dependen de la decisión que tome el Gobierno Nacional con la compañía para poder determinar los pasos a seguir. "Ha amenazado con varias cosas: venderla, llevarla a la quiebra, disolverla, también ha dicho que se la iba a dar a los trabajadores", recordó Kicillof en la conferencia de prensa.

En este sentido, los próximos pasos de la administración libertaria definirán lo que haga la gestión de Kicillof. "La Provincia tiene diferentes caminos y algunos de ellos necesitan de la Legislatura Bonaerense", adelantó el gobernador.

Más allá de todo, el mandatario ya está pensando "no es solo recibirla sino sacarle más el jugo en todo lo posible". De hecho, en su gabinete cuenta con un funcionario conocedor de esa industria en general y de Aerolíneas Argentinas en particular. Se trata de Pablo Ceriani, quien actualmente ocupa una silla en el directorio de AUBASA, la empresa vial bonaerense, y que ya dirigió los destinos de la aerolínea de bandera.