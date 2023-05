¡Arde!: La puja por el candidato natural, la inflación más alta en 30 años y otros desafíos

Luego de un congreso que dejó más dudas que certezas, la dirigencia bonaerense se prepara para trazar definiciones de cara al cierre de listas, en medio de una interna que no para de crecer. El martes, un día clave.

Con una inflación que no da tregua, una interna inesperada y el renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo bonaerense atraviesa un momento complejo, donde predominan las escisiones internas.

Sin referentes fuertes a nivel nacional, semanas atrás aún se analizaba una candidatura presidencial de Axel Kicillof, pero las encuestas hicieron que esa opción cayera por su propio peso.

Distintas firmas indicaron que el Gobernador podría renovar su mandato, ya que se impone en imagen e intención de voto frente a otros candidatos. Y el oficialismo, no puede darse el lujo de perder la provincia, su bastión.

En esa línea, días atrás el jefe de Asesores de Kicillof, Carlos Bianco, afirmó que es el “candidato natural a la reelección”.

Sus dichos van en contra de lo deseado por el albertismo, que busca unas PASO. Quince días atrás la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, lanzaba su agrupación “Camino a la victoria” en La Plata, planteándose como una alternativa al núcleo duro sin pedir permiso a nadie.

Acompañada de ministros afines al Presidente como Aníbal Fernández (Seguridad), Agustín Rossi (Jefe de Gabinete de Ministros) y Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), desató la furia del camporismo, que pidió “no anteponer ambiciones personales”.

De eso habló Máximo Kirchner este fin de semana en La Matanza, donde reunió a su tropa. "Tenemos que convocarnos con la mayor de las amplitudes para ganar en 2023. Esa amplitud para construir una victoria, no puede debilitar el compromiso que asumimos con la gente. Con 40% de pobreza, hay compañeros con trabajo con recibo que está debajo de la línea de la pobreza. El peronismo no puede mirar para otro lado", sostuvo.

"Nuestra gente necesita una mano ahora, una mano ya para hacerle frente a los abusos de los precios. Tenemos que representar a la gente, no ver quién la tiene más larga. Nuestro pueblo necesita comer bien, no solo comer para no tener hambre", lanzó.

Sin ser demasiado explícito, el presidente del PJ expresó su deseo de que haya una lista única. "Hay que entender que tenemos que construir una opción superadora para este 2023. Tenemos una fuerte tarea, en los lugares más difíciles también. El aporte que hagan será fundamental para construir la victoria en la Provincia".

"La responsabilidad requiere un debate y un programa. Las PASO son un instrumento como la guitarra, depende quién la agarre, suena bien o mal. Al peronismo lo quisieron fusilar, lo bombardearon, lo desaparecieron, lo torturaron, lo persiguieron. Nunca dejemos que el odio de ellos, nos genere odio. El peronismo será siempre la voluntad del amor. El peronismo es amor y es lucha, voluntad, trabajo, militancia, dedicación y método para salir adelante. Pensemos la Argentina que viene después del proceso electoral. No me interesa ser candidato, sino que el peronismo de la Provincia la gobierne y que ayude a que el peronismo gobierne la Nación. No hace falta ser candidato para ayudar", cerró.

Más allá de las diferencias ideológicas, la situación económica es otro gran desafío del oficialismo. La imposibilidad de gestionar la crisis, ofrecer alternativas viables o ponerle freno a la escalada de precios, deterioró en gran parte su credibilidad. Ahora, además de resolver cuestiones internas, también deberá mirar para afuera y conquistar a un electorado enojado y desilusionado.

Por otro lado, se espera que las definiciones que no hubo este sábado empiecen a tomar forma este martes 16, en el estadio de Ferro Carril Oeste, donde el Partido Justicialista celebrará su Congreso Nacional. Allí, se elegirá a los encargados de sentarse a discutir el armado del frente electoral y cuáles serán sus reglas de juego para las primarias.

A partir de entonces, la dirigencia bonaerense tendrá las cartas echadas para avanzar y lanzarse de lleno a la campaña.