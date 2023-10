Anmat prohibió dos aceites de oliva: de qué marcas se trata

La Anmat prohibió su comercialización por carecer de los registros necesarios. ¿Qué marcas no hay que comprar?...

A través de las disposiciones 8698/2023 y 8700/2023, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, el fraccionamiento y venta en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea de dos marcas de aceite de oliva por no contar con los permisos necesarios. En esta nota te contamos de qué marcas se tratan.

En primer lugar, el organismo prohibió el producto "Aceite de oliva extra virgen, marca San Marcos Cuyanos, RNE: 020-52375, RNPA: 03176054, Procedencia Mendoza, Envasado por San Marcos Cuyanos S.A." Esta disposición rige para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros de establecimiento y producto, y por estar falsamente rotulado al indicar números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

Asimismo, dado que el producto se publicita y promociona en plataformas de venta en línea, se solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria, que evalúe las medidas a adoptar.

El segundo se trata del producto: "Aceite de Oliva Virgen Extra - Prensado en frío, marca Lietuva - Elaborado y envasado por MADERS HERMANOS - Zona de producción: Ruta 60 km 1332, Villa Mazan, La Rioja, RNE 03000115, RNPA 030003335-3". Del mismo modo, esta medida es vigente para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros de establecimiento y producto, y por estar falsamente rotulado al indicar números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

De acuerdo a lo detallado, las actuaciones que determinaron la prohibición de este producto se iniciaron a raíz de una consulta de un particular en relación a su legitimidad. En tanto, por no ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley 18284.