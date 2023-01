La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) advirtió sobre la existencia de mails en los que los delincuentes solicitan pagos y datos personales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) advirtió esta semana sobre varios tipos de estafas vía mail en las que los perpetradores piden datos personales y solicitan pagos que no corresponden. Los mensajes están firmados, por ejemplo, por una supuesta representante del "sector clave fiscal" del ente público.

"Si recibiste esta comunicación vía mail es falsa. La AFIP no solicita pagos ni datos personales vía mail, redes sociales o por teléfono. Podés encontrar toda comunicación oficial en tu domicilio fiscal electrónico o en la app MI AFIP", informaron desde el ente en Twitter.

Para evitar estafas como la denunciada por AFIP se recomienda nunca responder a mensajes vía mail, Whatsapp o cualquier red social en los que se pidan datos personales a propósito de trámites que no hayan sido iniciados por uno mismo. También se recomienda no hacer click en links no solicitados.

Otras recomendaciones incluyen chequear las direcciones de mail, fotos de perfil y datos de los remitentes que buscan presentarse como una institución o ente gubernamental (como la AFIP, en este caso).

Nunca un banco o un organismo público pedirá datos personales o claves en un mensaje vía web o a través de un enlace enviado en un mai, redes sociales o por teléfono.