Una encuesta electoral anticipó un escenario reñido de cara a las Elecciones PASO que se celebrarán en casi exactamente un año en la provincia de Buenos Aires.

A un año de las elecciones primarias (PASO) que definirán los candidatos a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, una encuesta revela que hay tres posibles contendientes que aparecen bien afirmados en la línea de largada.

El sondeo, que fue elaborado por CB Consultores durante la última semana de julio y está basado en 1.044 entrevistas a ciudadanos bonaerenses, posiciona a Axel Kicillof, a Diego Santilli y a José Luis Espert como jugadores segundos en el sprint de octubre.

En el escenario planteado, el actual mandatario bonaerense saldría airoso en una hipotética interna ante Martín Insaurralde (su jefe de Gabinete), mientras que Diego Santilli se impondría a otros dirigentes de Juntos como Martín Tetaz, Javier Iguacel o Cristian Ritondo.

Un dato importante es que en este planteo, el Frente de Todos sacaría un tercio exacto de los votos, con un universo de indecisos que supera los 17 puntos.

Esta es la intención de voto de los hipotéticos precandidatos según la encuesta de CB:

Axel Kicillof: 25.7 por ciento

Martín Insaurralde: 7.6 por ciento

Diego Santilli: 13.6 por ciento

Cristian Ritondo: 4.5 por ciento

Martín Tetaz: 2.8 por ciento

Javier Iguacel: 0.6 por ciento

José Luis Espert: 11 por ciento

Nicolás del Caño: 5.4 por ciento

No votaría/Blanco: 9.6 por ciento

No sabe/ No contesta: 17.8 por ciento

Otro punto interesante tiene que ver con la imagen de cada uno de los candidatos. Axel Kicillof es el único que está completamente instalado y tiene una imagen positiva de casi 45 puntos; Diego Santilli es de los pocos que pueden mostrar un diferencial "positivo" (+5.6 por ciento) con un nivel de desconocimiento de 30 puntos, aún a pesar de haber sido candidato el año pasado.

Finalmente CB Consultores analiza los techos electorales de los candidatos y posiciona allí, nuevamente, a Axel Kicillof y a Diego Santilli como los más "votables", con techos de 38.9 y 36.8 por ciento respectivamente.