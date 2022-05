Vemos con mucha preocupación como se desmejoran las condiciones de vida de nuestra gente. En las calles, en nuestros barrios, comenzamos a sentir esa dura sensación que acompaña a la pobreza cuando ni siquiera con el esfuerzo alcanza para llevar lo mínimo a nuestras casas.

Entendemos los enormes condicionamientos de la pandemia y de la inflación a nivel mundial. También el descomunal endeudamiento del gobierno de Macri.

Tenemos un pueblo que sabe esperar. Solo que esta vez vemos que parece no haber herramientas que vayan más fuerte y más rápido que la inflación para poder paliar el valor de nuestro trabajo, de nuestras changas.

Vemos que la cosa se mueve, que algunos compañeros consiguen trabajo, que algunas changas salen, pero nos comienza a rondar la desesperanza que nada alcanza, que nada es suficiente, que no podemos descansar nuestras cabezas y cuerpos al final del día, sabiendo en la preocupación en aumento para el día siguiente.

Nuestra gente no está comiendo bien, no come todos los días. Nos preocupan sobre todo nuestros niños y nuestros mayores. Nuestras compañeras están trabajando codo a codo con nosotros en la calle cada día.

Sabemos que el Estado está presente, con los planes, con la ayuda alimentaria, con los bonos, pero quedan muchos compañeros afuera todavía; vemos con mucha preocupación como un amplio sector de los y las trabajadoras vamos perdiendo nivel adquisitivo; posibilidades de consumos responsables y accesos a derechos humanos básicos como Techo; Trabajo; servicios; Salud; Educación; Alimentación y ambiente saludable.

No queremos planes, queremos trabajo genuino. Que recibamos un apoyo para equipar a nuestras cooperativas, nuestras mutuales, organizaciones sociales, para poder hacer valer el esfuerzo de nuestros colectivos. Queremos aunar los esfuerzos para que cada vez más compañeros y compañeras recuperen su vida digna en un proyecto de país que nos contiene a todes.

Vemos con enorme preocupación que la dirigencia política no tiene un pie en el territorio, sus oídos con el pueblo. La agenda de los funcionarios y dirigentes no está priorizando la angustiante realidad social. No estamos al tope de esa agenda.

No hay nada más importante que el hambre, la salud y la dignidad del trabajo de nuestros hermanos y hermanas.

Hacemos un fuerte reclamo, con toda nuestra voz, para que nos escuchen, para estar en esa agenda priorizada.

Hemos confiado en Ustedes como dirigentes; militamos para que el gobierno Nacional y Popular vuelva a ser gobierno y ser una realidad Nacional; para que el marco de derechos se amplíe y la vez que la participación política de los sectores populares; para que defiendan nuestros intereses y refuercen los sueños de una Patria; Libre; Soberana y con Justicia Social.

Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Unirnos, como organizaciones del campo popular. Trabajar incansablemente para tenderle una mano solidaria a nuestros compañeros y compañeras; ayudar a todos y todas a que se organicen. Tener un diagnóstico común, un mismo pensar y un mismo sentir en la defensa de nuestros derechos; que entendemos va de la mano con defender el gobierno Nacional y Popular en contra del regreso de las políticas Neoliberales de ajuste y endeudamiento. Para que no Vuelvan Nunca Más!

Ustedes hagan sus máximos esfuerzos para no perder un minuto en ponerse de acuerdo en los temas más trascendentales de gobierno: el bienestar del pueblo. POR ESO LLAMAMOS A LA UNIDAD.

Estén cerca del pueblo. Lo pide el momento histórico.

Estamos acá, para apoyarlos y para marcarles, como dijo nuestro presidente Alberto Fernández, si se equivocan y recordarles como dijo Cristina, que las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes.

Es momento que cada uno se ocupe de lo urgente y necesario, con la mayor inteligencia, la mayor nobleza y el máximo esfuerzo, desde ya mismo.

El pueblo esforzado, humilde, trabajador y organizado se los va a recompensar con gratitud y memoria.