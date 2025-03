1X fue nombrado Mejor Operador de Cripto en Eurasia

El reconocido operador global 1X ha sido galardonado en los SiGMA Eurasia Awards 2025, uno de los premios más prestigiosos de la industria del iGaming.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 25 de febrero en Dubái, EAU, como parte de la exposición SiGMA Eurasia 2025. 1X se llevó el premio a Mejor Operador de Cripto 2025, superando a sus competidores gracias a la decisión de un jurado experto y los votos en la página oficial del evento.

"Nos complace que la comunidad profesional valore altamente nuestro trabajo y las soluciones innovadoras que ofrecemos para transacciones financieras. La criptomoneda es el futuro, y nuestro equipo quiere ser parte de su evolución desde hoy. Seguiremos integrando tecnologías innovadoras en nuestra plataforma para brindar a nuestros clientes la máxima libertad, seguridad y comodidad", comentó un representante de 1X.

Este premio se suma a otros importantes logros internacionales obtenidos por 1X en el último año, incluyendo Mobile Sports Product of the Year en los International Gaming Awards 2025, Best Affiliate Program en los SiGMA Asia Awards 2024, y Best Esports Operator in Latin America en los SiGMA Americas Awards 2024.

Sobre 1X

1X es una empresa de renombre mundial con 18 años de experiencia en el sector de las apuestas y los juegos de azar. Sus clientes pueden apostar en miles de eventos deportivos y disfrutar de juegos de los mejores proveedores en su casino online. Su sitio web y aplicación están disponibles en 70 idiomas.

Entre sus socios oficiales se encuentran FC Barcelona, Paris Saint-Germain, LOSC Lille, la Serie A de Italia, FIBA, Volleyball World, ESL, entre otros reconocidos clubes y organizaciones deportivas. La compañía ha sido nominada y premiada en múltiples ocasiones por prestigiosos galardones del sector. Más de 3 millones de jugadores visitan su plataforma cada mes.

Sobre los SiGMA Eurasia Awards 2025

Los SiGMA Eurasia Awards son organizados por SiGMA Group, una empresa internacional líder en iGaming, seguridad digital y marketing de afiliados. Estos premios forman parte de un sistema de reconocimientos que, cada año, destaca a las empresas más exitosas de la industria del juego.