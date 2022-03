Master Stroke, la agrupación que revive los grandes clásicos de la legendaria agrupación Queen, llega a Zárate con un recital imperdible. El mismo tendrá lugar esta noche de viernes a las 21 hs. en la sala del Teatro Coliseo y las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro, como así también por la plataforma Plateaunotickets.

Nacida en 2016 de la mano de Ema Caradoso en la voz y Brian Morua en la guitarra, quienes iniciaron el camino interpretando varios covers en su canal de Youtube, actualmente es la banda tributo por excelencia. Un año después del debut, el grupo terminó conformándose con la llegada de Manuel Olveira al bajo, Agustín Albertini a la batería y Alberto Ludueña a los teclados.

Brian May, el histórico guitarrista de Queen, compartió en 2016 en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook la versión de “Lily Of The Valley” que habían grabado. Durante el pasado año 2021, el guitarrista ha vuelto a compartir una versión del grupo, esta vez, “Don’t stop me now”, distinguiendo así a la joven agrupación argentina.

En septiembre de 2019, Ema Caradoso fue invitada especialmente por el compositor Angel Mahler y el director artístico Luis Pascual para ser una de las voces principales del espectáculo Symphonic Bohemian Rhapsody en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Las entradas están a la venta con todas las formas de pago a través de la plataforma Plateaunotickets, o en forma presencial en la boletería del teatro, en el horario de 16 a 20.