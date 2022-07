En charla con Télam, el actor Néstor Sánchez, reflexionó sobre el unipersonal que protagoniza y lo que significa para él ponerse en la piel de un personaje político importante para la historia argentina.

Néstor, el presidente militante", se trata de la versión teatral del libro de Gabriel Pandolfo, del mismo nombre, publicado en 2011.

La obra cuenta la vida del ex presidente argentino Néstor Kirchner, su personalidad, sus ideas, los diferentes cargos políticos que ocupó y su carisma. La adaptación del texto es de Enrique Federman, al igual que la dirección.

El espectáculo cuenta con música original de León Gieco y con la casual o no, actuación de Néstor Sánchez quien interpreta al político del mismo nombre.

En diálogo con Télam, el protagonista reflexionó sobre la obra y lo que significa para él ponerse en la piel de un personaje político tan importante para la historia del país.

-¿Qué significa para vos ponerte en la piel de Néstor? Más aún teniendo su mismo nombre

-Los nombres son solo una coincidencia (risas). Me sacudió mucho la propuesta. Al principio quizás no comprendí la dimensión política de la obra y del personaje. Un personaje como él que tanta gente lo tiene presente y muy fresco, tanto los que lo querían como los que no. Néstor es una figura muy especial, físicamente también. Todo lo que generó cuando llegó al poder y cómo se plantó frente a la ola de sacudidas, que siempre hay en el país.

-¿Cómo llegaste a aceptar el rol?

-A Federman (Enrique- guionista y director) lo conozco hace bastante pero nunca me había dirigido antes. Me dijo que quería probarme para un rol y cuando me dijo que era Néstor le dije 'quiero hacerlo', no lo dudé y me empezó a probar por Zoom. Después empecé a pensar en la carga emocional, política.

-¿Qué desafíos se te presentaron a la hora de construir este personaje?

-Estábamos preocupados porque no queríamos caer en una imitación, no queríamos caer en lo burlesco. Pero finalmente lo que construimos está hecho con mucho respeto y mucho humor también, como el que tenía Néstor. La carga emocional que tiene el personaje es por lo bien que está escrito el texto, el guion. Tuve y tengo que trabajar mucho para no ponerme a llorar en algunas escenas (risas). No me lo puedo permitir como actor.

-¿Qué crees que comunica esta obra? ¿Qué mensaje le llega al público?

-No creo que haya un mensaje específico sino recordar lo que hizo, lo que fue, un presidente que no hace mucho, llegó para cambiar las cosas. La canción de la obra de León Gieco, "Nestorcido", habla un poco de como él vino a torcer el rumbo, la historia. La gente sale muy emocionada. Hacia el final de la obra oigo sollozos de las primeras filas de la platea. Muchos dicen 'nos trajiste a Néstor de nuevo' y eso es muy poderoso y emocionante para mí como actor. El cometido artístico da resultado, tiene humor, el público se divierte y recreamos algunas situaciones de la vida de él contadas en primera persona. Está muy bueno volver a escucharlo de otra manera. No se trata de un espectáculo fanático kirchnerista sino que cuenta la vida de él y se hace al público partícipe de lo que fue su vida y su realidad, más allá de la política. Es una obra, un hecho artístico sobre un personaje muy importante para todos los argentinos.

-¿Cómo definirías al Néstor de esta obra?

-Hay una parte del texto, cuando él reflexiona sobre su manera de pensar la estructura del poder y el dinero como base del poder que dice: "Me podrán llamar burgués, hegemónico, verticalista, pero que digan lo que quieran, que sigan hablando".