Ezequiel Campa, uno de los referentes del stand up en Argentina, presenta su show “Cheto y Choto” por primera vez en Zárate. El evento tendrà lugar este viernes 10 a las 20, 30 hs. en el Teatro Coliseo y las entradas se pueden adquirir con anticipación en la boletería del teatro o por http://www.plateaunotickets.com

El actor, que actualmente se desempeña como panelista del programa “A la tarde” en América TV, se hizo viral y popularmente conocido en las redes sociales por su desopilante personaje Dicky del Solar, surgido a fines del 2017, que parodia a un rugbier estereotipado de la alta sociedad.

En 2021 ganó el premio "Estrella de Mar" al mejor show de Stand Up y participó de la segunda temporada de “Pequeña Victoria”, ficción de Amazon y Telefé. Campa grabó tres especiales de stand up para Comedy Central, condujo un late show en la televisión chilena y participó dos veces en el Festival de Comedia de New York y en el Festival Internacional de Humor de Bogotá. Como actor trabajó en “Todos Contra Juan”, “Guapas” y “Lalola”, entre otros y, participó en las películas “Desmadre”, “Días de Vinilo”, “La última fiesta” y “Operation Finale”. Ganó el premio a Mejor Actor Protagónico 2018 en el Buenos Aires Web Fest, por “DEPTO”, una serie que escribió y protagonizó junto a Jazmín Stuart .