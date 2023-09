Escobar Rock: Bandas locales, A.N.I.M.A.L, Caballeros de la Quema y Nonpalidece

La cuarta edición del festival se realizará del viernes 22 al domingo 24 en el predio de la Fiesta de la Flor. La entrada será un alimento no perecedero.

Del viernes 22 al domingo 24 se llevará a cabo la cuarta edición del festival Escobar Rock, del que participarán más de veinte bandas locales y reconocidos referentes del género al cierre de cada jornada.

El evento se desarrollará en el predio de la Fiesta de la Flor y la entrada será un alimento no perecedero, para colaborar con el programa municipal de asistencia alimentaria Hambre Cero.

A.N.I.M.A.L, la icónica banda de groove metal fundada en 1991, tendrá a cargo el show de cierre del viernes. Actualmente, el trío está compuesto por Andrés Giménez, Cristian «Titi» Lapolla y Marcelo Castro.

La segunda jornada tendrá como protagonista a otra banda con tres décadas de trayectoria en el rock nacional: Los Caballeros de la Quema. La legendaria formación de rock alternativo, oriunda de Morón, cerrará la grilla del sábado.

Para la tercera y última fecha está anunciada la presentación de Nonpalidece. La reconocida banda de reggae nacida en Tigre tendrá la responsabilidad de bajarle el telón a esta cuarta edición de Escobar Rock.

Las tres jornadas del festival comenzarán a partir de las 13 y se extenderán hasta cerca de la medianoche. Además, habrá un patio gastronómico y actividades recreativas.

Viernes 22 de Septiembre

17.00 hs: Adhesión

18.00 hs: Shacram

18.40 hs: Revelión

19.30 hs: La 250

20.20 hs: Vengo de allá

21.10 hs: Compresión

22.00 hs: Plegarias

23.00 hs: A.N.I.M.A.L.

Sábado 23 de Septiembre

14.00 hs: Aquello

14:40 hs: Nitromente

15:20 hs: Pitu Rock

16.00 hs: 5ta Ceremonia

16.50 hs: Guadalupe Espeja

17.30 hs: Bajo Trauma

18.10 hs: La Misteriosa

19.00 hs: Asociación Ilícita

20.00 hs: Wayra Iglesias

21.00 hs: Save the Population

22.00 hs: Caballeros de la Quema

Domingo 24 de Septiembre

14.00 hs: Barbalion

14.40 hs: Hotel GTX

15.30 hs: The Kulos and the Ovarios

16.20 hs: Escalopez

17.10 hs: Escorpia

18.00 hs: Potrero

19.00 hs: La Bitrola

20.00 hs: Generazión Reggae

21.00 hs: Nonpalidece