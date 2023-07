El teatro de Títeres "El Mundo de los Chicos" presentará la obra "Había una vez... un dragón" en la Sociedad Española de Zárate

La obra cuenta que Ramón, un plebeyo, va al castillo del Rey a pedir la mano de su hija, la princesa Margarita. Allí no es muy bien recibido.

El rey no lo ve con buenos ojos por no ser un hombre adinerado; pero esto no es todo, se sorprende al enterarse que a su novia se la llevó un dragón. También ha desaparecido su chanchita y el caballo real. Así Ramón deberá encontrar la manera de rescatar a la princesa para casarse con ella.

Un espectáculo interactivo y entretenido para grandes y chicos que resalta los valores de la solidaridad, la igualdad y la no discriminación. Montado en un teatro de títeres con forma de castillo construido especialmente para la obra.

Esta historia fue representada en distintos escenarios de Salta, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires y en las ciudades peruanas de Lima y Arequipa.

En esta oportunidad, se podrá ver en estas vacaciones de invierno en la Sociedad Española de Zárate, ubicada en la calle Independencia 853 a partir de las 15.00 hs. La entrada general es de $1000. Se pueden adquirir anticipadas al tel 11 40851948.