Sube al streaming el trabajo escrito por Florencia Naftulewiz que se centra en la historia de cinco mujeres que abordan temas vinculados a la belleza, el éxito, el fracaso y las expectativas no cumplidas.

"Devil", la obra escrita por Florencia Naftulewicz y dirigida por Sergio Albornoz que se centra en la historia de cinco mujeres atravesadas por situaciones de violencia y aborda temas vinculados a a belleza, el éxito, el fracaso y las expectativas no cumplidas, se estrenará este sábado a las 21.30 en forma virtual.

En la pieza, la autora no partió de un hecho autorreferencial ni de historias reales, sino de situaciones que le llaman la atención desde la raíz y que le permitieron investigar nuevos mundos, "con personajes que le resuenen por diversas características".

"Los hechos de violencia suceden en todas las clases sociales -continuó-, en todos los ámbitos y darle vida a través de personajes no deja de ser una forma de decir: 'Miren que esto está pasando'. Creo que lo que intentamos con 'Devil' es eso, mostrar mujeres que padecen su pasado, su historia. Nos preguntamos '¿Qué hacemos con ese pasado?' '¿Cómo podemos transformarlo para seguir viviendo?'", indicó a Télam Florencia Naftulewicz, dramaturga, actriz y docente de teatro.

Protagonizada por Camila Falconi, María Viau, Florencia Tenaglia, Noelia Prieto y Facundo Gabriel Sánchez; "Devil" transcurre en un espacio atemporal e íntimo, registrado por la cámara de Sergio Albornoz, combinando el lenguaje teatral y el audiovisual.

La obra se podrá ver vía streaming los sábados a las 21.30 desde la plataforma https://panel.alternativateatral.com/obra58812-devil o en laboratoriodeactuacion.net, y las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral.

"Devil" llega a Buenos Aires tras su estreno en el festival brasileño "Tiradentes em Cena-Mostra de Artes Cênicas. Diversa e plural", donde fue seleccionado entre más de 200 espectáculos.

La trama se centra en cinco historias de amor, violencia y manipulación en las que el pasado es una constante amenaza. "Son mujeres con un pasado tortuoso, del que intentan escapar u olvidar. Pero están ahí, atrapadas en eso. Todas ellas por algún motivo se sienten 'Débil' o 'Devil', que es el diablo en inglés", apuntó la dramaturga que escribió "Teresa esta liebre" junto a Jimena González Boyle.

-¿Cuál fue el disparador para abordar un tema tan sensible que se ha agudizado en tiempos de pandemia?

Florencia Naftulewicz: El disparador es siempre lo que pasa alrededor. Lo que me rodea, lo que viví o lo que veo es lo que me resuena internamente. De ahí nacen las historias. Me interesan los mundos, las situaciones de tensión entre los personajes. Lo que no podemos decir, o lo que padecemos. Luego aparece la creatividad para llevar un elemento racional a una ficción, para lograr que sea una historia. La temática de la violencia, el rol de la mujer, los vínculos entre los sexos opuestos es algo que el mundo se está replanteando; y gracias a eso se visibilizan situaciones que antes no nos animábamos a exponer. Me interesan las temáticas que generan preguntas en el espectador, y que hasta los puede incomodar, eso es parte de la función del actor/actriz creo, exponer, hacer reflexionar.

-¿Desde que lugar abordaste el tema de la vulnerabilidad o "debilidad"?

-Me atrae el mundo de la supuesta "debilidad". Lo que le ocurre a los/las que no "pueden". Siento que como sociedad estigmatizamos o juzgamos demasiado. Si no cumplís ciertos parámetros sociales, ya sos "algo". Tenemos la necesidad de definir al otro. Y por supuesto que a las mujeres, creo, nos sucede aún más. Por eso "Devil" aborda el tema de la belleza, del éxito, del fracaso, de las expectativas no cumplidas. De la violencia que genera ciertas situaciones. Pero es todo lo contrario, hay que tener coraje para seguir a pesar de lo sucedido. En definitiva, las mujeres tenemos una fuerza infinita. A pesar de todo, seguimos transformando.