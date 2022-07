La Tarde de los chicos presenta:

[ CINE INFANTIL ]

📦Votá una de las tres películas reaccionando en esta publicación: https://www.facebook.com/almacen.cultural.cooperativo/photos/a.210451599061314/4941673985939028/

👉Mi Villano Favorito - ME GUSTA

👉Coco - ME IMPORTA

👉Los Croods - ME ENCANTA

Domingo 31 de Julio a las 16hs

Entrada libre y gratuita - Por orden de llegada🆓