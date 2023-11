Campedrinos con entradas agotadas hoy en Av. Corrientes

Campedrinos se convirtió durante este año en la banda de folklore más escuchada en plataformas digitales y fueron reconocidos por Spotify como la nueva banda del género más reproducida. El dúo formado por Sergio Prada y Agustín Fantili viene de agotar el Teatro Alberdi de Tucumán, el séptimo teatro consecutivo de su gira «La Noche Perfecta», y anunció que el show para hoy, 25 de noviembre, en el Teatro Astros ya está agotado.

Campedrinos realizó una gira por grandes festivales del país recorriendo mas de 50 ciudades en lo que va del 2023 y en esta oportunidad presentan, junto a toda su banda, el álbum audiovisual Session Álbum, que salió a la luz en noviembre del año pasado y fue producido íntegramente por el dúo, donde se pueden encontrar: zambas románticas, zambas carperas, huaynos, cuecas y, hasta una chacarera, “La Revancha”, con impronta juvenil y actual.

Este nuevo proyecto, no sólo los consagra como grandes autores de folklore argentino ya que 9 de los temas cuentan con autoría de Agustin y Sergio si no que, los presenta a la industria como productores musicales que han sabido encontrar un sonido propio sin perder la esencia folklórica, acercando nuevas generaciones a nuestra música.

¿Cómo se palpita el show en el Teatro Astros?

El sólo hecho de pensar en que vamos a hacer nuestro primer teatro en la Av. Corrientes nos pone la piel de gallina y la emoción se multiplica por miles al saber que se agoto un mes antes. Es un paseo por muchas sensaciones, porque nos gusta llevar a los teatros otros condimentos, nuestro seguidores no sólo nos van a ver cantar, sino que nos animamos a mostrar otras facetas, artistas invitados, bailarines, juegos con luces de neon y lo demás no contamos asi no spoileamos.

¿Qué mirada tienen sobre Campedrinos?

Una mirada innovadora, de romper con los esquemas y los mitos, una renovación autentica, siempre manteniendo la escencia. Ver nenes de 7 a 10 años en nuestro show, nos lo confirma cada vez mas.

¿Qué viven como una revancha?

A veces, las cosas no suelen ser como uno las imaginaba y pensaba, ahí aparecen las revanchas, siempre tenemos una segunda oportunidad, para muchas cosas, para decir voy de nuevo o lo voy a hacer mejor, desde un show, una canción nueva, un partido de futbol o también en el amor, ya sea hacia una pareja o hacia nuestros amigos, lo importante de las revanchas es aprender del error que cometimos.

¿Alguna anécdota para compartir de esta etapa de los 65 conciertos que hicieron?

Esta paso hace muy poco, camino Mendoza, festival en la ciudad de San Carlos. Íbamos en el micro de gira, y obviamente, en tantas horas de viaje hay paradas en las estaciones de servicio para despejar un poco, en una de esas paradas, ya todos un poco todos dormidos, bajamos con todo el staff, algunos al baño, otros a comprar algo al shop y otros simplemente a tomar un poco de aire. Fer, la tour manager avisa que seguimos viaje, los choferes arrancan el micro y el viaje continua, pero unos kilómetros después nadie se dio cuenta que sobraba un lugar. Suena el teléfono de Fer, con un numero desconocido, atiende, era la empleada del shop que le había prestado el tel a uno de nuestros músicos, éste pidiendo que regresemos que nos lo habíamos dejado olvidado en la estación, hasta con la mala suerte de dejar su tel en el micro, jajaja!

¿Por qué creen que la gente los escucha tanto en Spotify?

Lo que pasa en Spotify es increíble, que la plataforma nos haya rankeado, como los nuevos folkloristas mas escuchados del mundo, aun nos tiene sorprendidos!

Nos emociona, ver lo que esta pasando con La Noche Perfecta en Spotify, nuestro último disco con 9 canciones propias. Saber que la gente nos elije para que los acompañemos todos los días y ni hablar los domingos de reuniones con amigos y familia. Intentamos darle a este nuevo álbum, que produjimos por primera vez nosotros, un sonido actual, un folklore 2023 digamos, canciones con letras actuales, usando las palabras que utilizamos para hablar con nuestros amigos, que la historias que contemos sean de la realidad que nos toca vivir a gran parte de los jóvenes.

¿Cuáles son sus proyectos para 2024?

El 2024 arranca con todo, comenzamos con una gira nacional e internacional por mas de 25 festivales, entre enero, febrero y marzo, canciones con algunas colaboraciones inesperadas, seguiremos presentando “La Noche Perfecta Tour” a lo largo y ancho del país y… tal vez… un cierre de gira con una presentación en otro mega teatro muy emblemático de Capital Federal.