Por Prof. Laura Martínez... En el Teatro Coliseo de la ciudad de Zárate, se presentó la obra:¿Quién es quién?; del conjunto vocacional A.del.A, amigos del arte, dirigida por Lucy Melo e interpretada por: Mauricio Tabocchini, Nanci Centeno, Mauro Fochesato, Sandra Colombo, Laura Castiglioni, Tomás Barletta.

Una comedia para reírse, con muchos enredos y diversión. Muy bien pensada y con mucho trabajo escenográfico, prolijamente diseñada, impecable en todos los detalles de actuación iluminación y sonido, haciendo de la obra una perfecta combinación.

Al finalizar estuvimos con sus protagonistas: María Laura Castiglioni es de Lima y hace 18 años hace teatro, se ha ido formando con la directora Lucy.

Fue un placer para ella mostrar su arte en Zárate y espera que la gente haya disfrutado mucho “Nos vamos muy felices”.

Nanci Centeno es otra limeña que hace 12 años está en el grupo de teatro y expresa: "estar sobre el escenario es mágico, porque el teatro es magia” . Tienen muchos meses de ensayo para no equivocarse y no fallarle a sus compañeros. Esta experiencia de estar en el Coliseo no es nueva para ella, pero igual le explota el alma de felicidad, con la gente, los aplausos y las risas en la sala.

Mauricio Tabocchini, hace 5 años está en el grupo, desde muy chico sigue la agrupación, no tiene formación profesional actoral, pero su formadora ha sido Lucy.

“Hay muchas emociones mezcladas es expectativas, nervios, miedo de que a la gente le guste, que crea lo que pasa ahí arriba. Hay A.del A. para rato, porque ya están preparando una nueva obra".

“Hoy fue una experiencia increíble, porque todo es realizado por nosotros -agrega -, el público fue maravilloso y me voy con el corazón lleno de felicidad. Vamos a tratar que para la próxima venga más gente, que se sigan sumando y apoyen al teatro local".

Mauro Fochesato, desde el 2003 está en el grupo de Teatro y será el nuevo sucesor en la Dirección del equipo de actores, pero tomará la posta con la ayuda de Lucy. Si bien hizo entrenamiento actoral en Bs As, toda su experiencia fue con Lucy, la que lo definió como actor.

Estar en el Coliseo es muy importante para un grupo local , tener un marco de público es mejor y los aplausos, las risas y un final de pie mejor todavía.

Para Mauro el teatro es un hobby, no vive de la actividad, tiene su trabajo pero disfruta de esto.

Finalmente la Directora Lucy Melo salió a escena en el final, disfrutó mucho de la obra, que debutó el 23 de octubre en Lima con 8 funciones y le llevó una preparación de 6 meses.

Visiblemente emocionada y casi sin voz, se llevó el aplauso de todos sus actores y del público, que ovacionó de pie su presencia sobre las tablas.

Felicitaciones porque cuando se ama lo que se hace, no hay forma de fracasar, es la fórmula del éxito asegurada.

“No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado".