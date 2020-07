El Municipio de Zárate lanza una fuerte Campaña de concientización dirigida a cada uno de los sectores del Partido de Zárate, Bajo el http://hashtag #CuandoYaMeEmpieceAQuedarSolo, se busca el significativo objetivo de generar mayor conciencia en cada una de las vecinas y vecinos del partido sobre la optimización de los cuidados, para seguir protegiéndonos de un enemigo invisible, que aún se está lejos de derrotar, y para el cual no existe un tratamiento, ni vacuna, al momento.

Esta campaña busca que Jóvenes, Adultos y Adultos mayores, es decir, cada habitante, optimice las medidas de prevención para evitar el contagio.

Hoy, más que nunca, aún habiéndose anunciado la Fase 4 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el estado Municipal, por decisión del Intendente Cáffaro, enfatiza este mensaje a la comunidad, el de continuar con los cuidados, el distanciamiento social entre vecinos, la consulta precoz, ante sospechas y síntomas compatibles con el COVID-19, evitar reuniones sociales, cuidar al adulto mayor, mantener la higiene, uso correcto y obligatorio de barbijos o tapabocas, no compartir mate, ni otros elementos, etc.

Estos puntos mencionados son clave para evitar contraer el virus, y la propagación en nuestra ciudad, entendiendo que la situación epidemiológica del país, la provincia de Buenos Aires y nuestro municipio, debe ser tratada con absoluta seriedad, solidaridad, y la responsabilidad individual necesaria para vencer al COVID-19, y así evitar nuevos casos y hospitalizaciones.

El municipio desde el comienzo de la Pandemia ha enfocado todas sus acciones en 18 programas en simultáneo con el fin de preservar la salud de la comunidad, encarando tareas de desinfección de espacios públicos, calles y edificios públicos y privados, programa de emergencia alimentaria, ampliación de la red sanitaria, creación de centros de aislamiento, trabajos y apertura del Centro de Diagnóstico y Aislamiento, ex Hogar de Ancianos para la atención de casos Positivos, abordajes sanitarios integrales en barrios de Zárate y Lima, vacunación, toma de temperatura, confección de 90 mil barbijos a través del programa Desde Casa, con la participación de vecinos y vecinas solidarias, control de viajero en el comienzo de la pandemia, campaña solidaria con el apoyo de firmas privadas del partido de Zárate, control de industrias, puertos y comercios, seguimiento y acompañamiento de los abuelos y abuelas residentes en Geriátricos y a su personal, control de accesos, estadísticas, registro de voluntarios para CEDA´S, Call Center COVID-19 las 24 hs, capacitaciones al personal municipal, trabajos en conjunto con la Armada Argentina y Prefectura, Precios Populares Solidarios, entre otras que se realizan desde hace más de 100 días, las 24 hs.

“Hoy el trabajo en la prevención para que el virus no se siga propagando en nuestro partido es responsabilidad de todos y es la única forma de lograr el cometido que todos deseamos, expresan autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, para ello apelamos a la responsabilidad ciudadana, la conciencia y la solidaridad, reiterando que no están permitidas las actividades deportivas, las reuniones sociales, la permanencia en el espacio público, como parque urbano, plazas y paseo de la ribera, y que el esparcimiento sólo debe realizarse a 500 metros del domicilio de las personas, por un máximo de una hora, el distanciamiento social y tener la conducta suficiente al cumplir cada una de las normas, en el marco de esta emergencia sanitaria, será el paso más importante, la ciudadanía no debe relajarse, los casos no disminuyen y debemos seguir cuidándonos”. concluyeron.