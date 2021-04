Tras más de un año de pandemia “no sólo Cáffaro redujo el presupuesto de Salud, sino que, con dos hospitales no incorporó camas de terapia intensiva ni contrató terapistas, tuvo más de un año para acondicionarlos” dijeron desde el bloque Juntos por el Cambio / Cambiemos Zárate.

El bloque de Juntos por el Cambio y Cambiemos expresaron que “estamos sin claridad sobre la gestión de la pandemia a nivel local, el presupuesto en salud se redujo aún sabiendo que había pandemia y no se han sumado camas ni terapistas. Cáffaro tuvo un año para acondicionar y no hizo nada, es más, redujo el presupuesto en salud del año 2021 con respecto al del 2020, del 8,25 % del total bajo al 5,9, son datos, no relato.”

“A esto se suma que la secretaria de salud Rosana Núñez abandona el barco en el momento más crítico, y se evidencia que la gente que no es de Zárate viene por su propio interés y se van cuando no les conviene, no llevan nuestra tierra en su corazón. Tampoco tenemos claridad si sigue cobrando como asesora” prosiguieron los ocho concejales.

“Convocamos al responsable de la Secretaría de Salud, el Dr. Schiavoni al Concejo Deliberante para que nos explique su punto de vista porque lo queremos ayudar, le queremos dar las herramientas que necesita para salir del caos sanitario de Cáffaro y Núñez” terminaron diciendo los concejales de Juntos por el Cambio.

Para terminar afirmaron “convocamos a la ciudadanía a respetar los protocolos y evitar las reuniones sociales, nuestra conducta va a ser determinante para salir de esta crisis.”