Por Rodrigo González Miranda

Hanna Bentancur y Bianca Turcitu son dupla en Beach Volley Sub14 y se encuentran en Mar del Plata representando a Zárate en los Juegos Bonaerenses. En las últimas horas obtuvieron la medalla dorada y hace instantes dialogamos con ellas.

Hanna y Bianca, felicitaciones por la medalla dorada en los torneos Bonaerenses. ¿Cómo fue todo este trayecto hasta llegar a la final?

Hanna Bentancur: La verdad que nos sentimos muy cómodas, fuimos pasando los partidos y llegamos a la final del torneo con mucha confianza.

¿De que manera llegaron a ser dupla y cómo describirías a tu compañera?

Hanna Bentancur: Tenemos muy buena relación las dos, ya que jugamos en Náutico Zarate juntas y de ahí decidimos anotarnos en los bonaerenses. Bianca es muy buena compañera, en todo momento me alentaba y ayudaba a no bajonearme. Con ella me entiendo re bien y así fue como también juntas llegamos a la final.

Bianca ahora te toca a vos describir a Hanna como compañera...

- Hanna es muy buena compañera dentro y fuera de la cancha. Lo bueno que tenemos como dupla es que nos ayudamos mutuamente; también tenemos mucha conexión y nos entendemos a la perfección, por eso logramos lo que nos propusimos.

Vamos a volver al torneo... ¿Con qué nivel de competencia se encontraron en Mar del Plata?

Hanna Bentancur: Los primeros partidos de la zona en "mardel" nos sirvieron para entrenar y tener más conexión entre nosotras. Pero en la final, fue un muy lindo partido porque estuvo bueno el nivel.

¿En las zonas hubo alguna dupla que las complicó?

Hanna Bentancur: Sinceramente no.

Toca hablar de la final. ¿Cómo fueron esos momentos previos a disputar el partido y como lo fueron manejando?

Hanna Bentancur: Las dos estábamos muy ansiosas y esperamos con mucha ansiedad la final. Cuando llegamos a las instalaciones de las canchas, no veíamos la hora de jugar.

¿ Las condicionó un poco los nervios en el inicio del partido?

- Si, en el primer set sobre todo. Ya en el segundo set éramos nosotras.

Ya tienen la medalla dorada de los Bonaerenses.¿ Ahora para qué se preparan, qué les espera para el futuro?

Hanna Bentancur: Vamos a seguir entrenando siempre y cuando tengamos una cancha de beach, siempre en vista a otros torneos y al torneo Bonaerense 2022. Además de jugar este torneo también estamos jugando la Liga Metropolitana.

¿Quién de las dos es la más cabrona en la cancha?

Hanna Bentancur: Yo soy la más cabrona, Bianca siempre intenta de calmarme y que yo no me desconcentre.