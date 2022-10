Este sábado se realizó la apertura formal, con la presencia del presidente de la Nación.

“Lo pudimos hacer porque teníamos un horizonte hacia donde ir” destacó el intendente en referencia a la puesta en marcha de Zárate D.A.M. Stadium, un nuevo espacio municipal destinado a expresiones deportivas y culturales, que lleva su nombre en honor a Diego Armando Maradona, el deportista argentino más grande de todos los tiempos.

El estadio se encuentra en el predio de Costanera Sur donde funcionaba el frigorífico Smithfield, un edificio de más de 100 años de antigüedad, que, gracias a la iniciativa del intendente, se encaró su recuperación para la comunidad, a través de la conservación de su arquitectura original.

El acto de inauguración fue encabezado por el intendente Osvaldo Cáffaro y el presidente de la Nación, Alberto Fernández y contó con la presencia de la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, del subsecretario de Asuntos Políticos, Nicolás Ritacco, del secretario de Gobierno del Municipio, Juan Manuel Arroquigaray, del gerente de Zárate D.A.M Stadium, José María Álvarez y del vicepresidente de SAPEM COSTANERA y secretario de Hábitat y Planeamiento, Alberto Nicosia.

El evento comenzó con el tradicional corte de cinta, descubrimiento de placas y bendición del edificio. Posterior a ello, el presidente junto al intendente y la secretaria de Deportes, realizaron la entrega de placas recordatorias a los futbolistas ex integrantes de la Selección Nacional Argentina: Héctor Enrique, Sergio Goycochea, Carlos Tapia, Sergio Batista. Asimismo, el intendente Cáffaro otorgó una placa de reconocimiento al presidente de la Nación.

El presidente de la nación expresó al respecto: “Estoy muy feliz de poder acompañarlos hoy inaugurando este maravilloso estadio que lleva el nombre de alguien a quien queremos mucho todos los argentinos y argentinas que es Diego Armando Maradona. El intendente le está dando un gran homenaje, recuperando un lugar histórico. Es un día de alegría no sólo para Zárate, sino para todos, porque quizás ustedes no se dan cuenta, pero este lugar es magnífico, tal vez ustedes lo vieron reconstruirse día a día y no advierten lo que finalmente es, convirtieron las ruinas en este lugar maravilloso donde se va a llenar de deportes, de competencias, de alegría de chicos y chicas. Y van a disfrutarlo también ustedes, alentándolos en esas plateas, viéndolos jugar”.

Por su parte, el intendente manifestó: “Este es un lugar es muy querido para Zárate, donde trabajaron nuestros abuelos y padres, donde hubo momentos difíciles, pero creo que eso hace un poco a la fuerza y la virtud que tienen los hombres, los seres humanos vigorosos con salud y con ganas de transformar la realidad. Cuando empezamos hace muchos años a transformar esta ciudad teníamos una idea, un sueño y lo pudimos hacer porque teníamos un horizonte hacia dónde ir. Quiero seguir viviendo en una Ciudad para la Vida, donde los jóvenes no se vayan de la ciudad, por eso esta inversión. Desde nuestras raíces, desde lo que queremos ser, es que fijamos ese horizonte para poder construir esta realidad y este edificio maravilloso”, dijo el Jefe Comunal, agradeciendo a todos los clubes de Zárate, a su equipo, a las figuras mundialistas, al presidente, a la secretaria de Deportes, y a todo el público presente en el lugar.

“Cuando todos nosotros nos convertimos en un equipo, podemos lograr los mejores resultados, que se consiguen cuando se juega en equipo, y cuando cada uno hace lo que le toca hacer en el campo de juego. Nosotros tenemos que dejar de lado cualquier diferencia, cualquier odio y pensar en trabajar por el bien común de nuestra gente para que nuestros chicos crezcan en una sociedad más justa, equitativa, que a todos y todas nos incluya. Todos estamos aquí de una vez por todas para derribar muros, lo que tenemos que construir son puentes, volver a acercarnos, volver a poner en valor la solidaridad y terminar con el tiempo del individualismo. Es hora de que todos entendamos que estamos subidos a un mismo barco y que nadie se salva solo, y que todos debemos remar y poner nuestro máximo esfuerzo”, concluyó Alberto Fernández.

Luego del acto formal, tuvo lugar un número artístico a cargo de la pareja de tango conformada por Betsabé Flores y Jonatan Spitel, quienes bailaron tango “El Huracán” de Juan D’Arienzo, y Maxi Salvatierra interpretó “Postales del Alma” de Baglietto y Vitale.

Asimismo, se llevó a cabo un reconocimiento a clubes y deportistas de la ciudad, donde se entregaron becas a 22 deportistas individuales, entre los que se encuentra: Federico Pérez Ponsa, Nicolás Sedran, Sofía Mendoza, Sasha Cáceres, Tamara Rojas, Bianca y Giuliano Turcitu, Valentín Almada, Agostina Hein, Federico Godoy, Juan Francisco Salcedo, Lautaro Benicelli, Nicolás Chauman, Lola Canales, Tomas Conte, Tania Sfilio, Ana María Scutia y Romina Scoglia. También a 6 equipos de basquetbol, vóley y fútbol femenino, boxeo y remo; y a 11 disciplinas de deportes adaptados (basquetbol, Remo, Atletismo, Natación y Ciclismo). Se otorgaron camisetas a 23 clubes y de 38 kits deportivos.

Y a la par, tuvo lugar la reivindicación de la Cooperativa Martín Fierro con la firma de la restitución de las tierras del histórico sitio.

Este domingo continuarán las actividades con el show musical de Axel, reconocido cantante y compositor argentino, desde las 17 horas en el Zárate D.A.M STADIUM.