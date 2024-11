Zárate cerró su participación en los Juegos Bonaerenses con 18 medallas

Tras una semana de competencias, la delegación zarateña obtuvo 10 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce.

Culminaron las competencias de la edición número 33 los Juegos Bonaerenses 2024 en la ciudad de Mar del Plata, con la destacada participación de 176 representantes locales. La delegación tuvo un excelente desempeño en la final, quedando en el puesto Nº 20 del medallero.

Con este resultado, entre las disciplinas deportivas y culturales para Juveniles, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, Zárate cosechó un total de 18 preseas correspondientes a: 10 de oro, 4 de plata y 4 de bronce.

"Estamos felices y muy orgullosos de nuestra delegación. El nivel de exigencia fue muy alto, y estuvimos a la altura de las circunstancias tanto en cultura, adultos mayores, PCD -mayor obtención de medallas de la delegación- y convencional. Finalizamos esta edición entre los 20 mejores municipios de la provincia de Buenos Aires, eso es muy importante”, expresó la subsecretaria de Deportes del municipio de Zárate, Stefanía Rodríguez Schatz.

Resultados medallero de Zárate: 18 preseas

Oro

- Camila Morello (Atletismo PCD 16+ Intelectual A 100 metros).

- Nerea Monzón (Atletismo PCD Lanzamiento de Bala categoría F11).

- Francisco Felin (Atletismo PCD 100 m categoría T13).

- Emanuel Francos (Natación 50 m Libre categoría S12).

- Tomás Fangio (Natación 50 m Libre categoría S10).

- Milagros Orosco (Atletismo PCD Lanzamiento de Bala +16 categoría F57).

- Sheila Mercuri (Lanzamiento de Bala categoría F37).

- Bautista Figueredo (Cocineros Bonaerenses sub 18 modalidad postre).

- Escuela Hotton (Vóley femenino sub 16)

- Bianca Turcitu y Hanna Bentancur (Beach Vóley categoría sub 18)

Plata

- Francisco Sotomayor (Atletismo PCD sub 15 intelectual A 100 mts).

- Brian Fiorda (Atletismo PCD lanzamiento de bala).

- Gaspar Gael (Atletismo PCD 100 m categoría T12).

- Fátima González (Natación 50 m Libre categoría S11).

Bronce

- Iván Moyano (Atletismo PCD Intelectual A salto en largo).

- Camila Basiloff (patín sub 16 quinta C)

- Ana María Escutia (Natación 50 m libre categoría S15).

- Iván Taborda (Natación 100 mts pecho U16).