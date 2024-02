"YO SIN VOS", LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL RELATO DE UNA HIJA

En la siguiente nota, la profesora de Literatura y Licenciada en Letras, Sonia Babaja analiza la última novela de la autora zarateña Luciana Fernández Blanco, obra editada a fines de 2023 por el sello QUIPU dentro de su colección Zona Límite (lectores jóvenes y adultos) y declarada de Interés Legislativo por el HCD de Zárate y de Campana.

“¿Qué nos deja quietos frente a la violencia?” plantea la profesora Elsa a sus alumnos, durante la clase de Filosofía. La novela YO SIN VOS, crea un espacio para los silenciosos. Logra hacer visible y audible lo que se posterga, lo que no se dice, lo que todavía hoy, no se da por adquirido.

El relato en primera persona de la joven protagonista posee un estilo simple que manifiesta una problemática cultural y social profunda. La violencia no distingue edad, sexo, condición social ni vínculos. El libro de Luciana, cuestiona todo un sistema: los estereotipos de belleza y la tiranía de las dietas, las situaciones de maltrato y acoso escolar, la exaltación de la violencia entre varones, la obligación de ser siempre geniales y siempre felices.

YO SIN VOS otorga voz no sólo a la protagonista sino a todos los que no encuentran los modos de nombrar la crueldad. La autora crea no una, sino muchas voces: la voz de las tímidas amigas, la voz de Wally, sufriente y distinto, la voz de la madre. “El block de mamá” intenta abrazar la voz que se escucha antes de nacer, el sonido de la lengua materna. Candela es una hija que muestra a la madre escondida.

Entre todos esos seres a quienes se les sustrae la palabra, aparece fugazmente la voz de una vendedora callejera. Este personaje inquietante posee problemas de visión y arrastra una pierna para avanzar. Constituye la encarnación del maltrato. No se dice demasiado sobre él: queda abierto el misterio sobre su ojo y su pierna. Permanece en la novela como una sombra oscura, un espejo amenazante. La narradora se identifica y se reconoce en él como sobreviviente de un infierno similar.

Candela posee un secreto que duele y da terror. Su relato avanza en primera persona, pero cuando se reconoce como incapaz de decir que NO, la narradora se corre del yo y se detiene. El personaje se desdobla y se mira como si fuera otro: “Candela no era yo.”

Porque no puede, miente. Porque no puede, escribe. Crea realidades para defenderse de su opresión. Su block de notas y sus mentiras la ayudan a defenderse y a avanzar. Con sus amigas, encuentra un lenguaje inventado, tomado de la literatura, que las ayuda a decir y a preguntar... Candela escribe para aliviar su dolor. Y en ese pasaje del sufrir al escribir siente, como su madre, la imperiosa necesidad de tener interlocutor y elige al peor. Puede ver rápidamente a la araña enmascarada de su vecina de la infancia, pero se demora en ver la telaraña en la que quedará atrapada.

SINOPSIS - Luego de una situación de violencia familiar hacia su madre, la vida de Candela parece haber mejorado; vive con sus abuelos, disfruta de pasar tiempo con sus amigas, va al colegio y empieza clases de baile. Incluso conoce a Damián, de quien se enamora perdida y rápidamente. Pero esa historia de amor puede que no sea lo que ella cree. De a poco, los recuerdos de su pasado vuelven a ella y comienza a vivir en carne propia aquello que parecía olvidado. YO SIN VOS esta historia que invita a atestiguar una pelea valiente, similar a que enfrentan tantas hijas, hermanas, madres. Mujeres que apuestan a sonreír y a soñar aún después de la tormenta más cruel.

El libro, que se suma a las novedades de editorial QUIPU, cuenta con el prólogo de Corina Fernández, quien además de ser sobreviviente, es titular de la Asociación Civil Hay una salida, conferencista y referente emblemática de la lucha contra la violencia de género en la Argentina.

Yo sin vos es la segunda novela de Luciana Fernández Blanco para la colección Zona Límite del sello mencionado. La primera, titulada El ladrido de los ángeles, fue publicada luego de ser finalista en un concurso internacional en 2020.

Reseña: colaboración de Sonia Babaja, Profesora de Literatura y Lic. en Letras. UBA