Escribo estas líneas hoy 8 de octubre de 2021 muy temprano...

Ayer, 7 de octubre, Enlace Crítico tuvo a bien publicar lo que escribí con el título "Ansiedad".

Nunca escribí con tan poca distancia de tiempo entre un artículo y otro. No siempre lo que abunda daña. Pero bien puede aburrir.

Ocurre que mientras desayuno, veo por televisión el movimiento turístico interno por el feriado largo y se me impuso la necesidad de escribir.

Debo reconocer, por lo tanto, que tal vez estas líneas respondan más a una cuestión personal que al intento de contribuir para que los lectores puedan ampliar el análisis de temas abordados por mí de acuerdo a lo que he estudiado y a mi práctica profesional de muchos años como docente y psicólogo.

Aun así, trataré de escribirlas de forma que puedan serles de utilidad y/o de invitación al cuestionamiento y a la reflexión a quienes me concedan el favor de leerlas.

¿Qué veo en la televisión? Las hermosísimas imágenes del aeroparque con personas dispuestas a abordar aviones, de una terminal de micros con personas subiendo, de rutas casi atestadas de autos yendo a destinos turísticos.

Son imágenes que me alegran, que renuevan la esperanza, que marcan una clara diferencia con lo vivido en este tiempo de pandemia. Porque aun no siendo las primeras, en este más de año y medio, ocurren en una situación epidemiológica que hoy (y es, tal vez, todo lo que podemos afirmar con seguridad) es distinta y mejor.

Se me presenta un recuerdo que no busco. Un recuerdo entrañable.

Paulina Schmilchuk, queridísima abuela. Abuela Paulina para los nietos más grandes, entre los que me cuento. Abuela Pola, para los más chicos. La bobe. Tía Pesie para los sobrinos. Una de las personas más generosas que conocí en mi vida.

Nos contaba: "Yo de chica robé". Relataba entonces que en tierra de zares, donde nació y vivió su infancia, a su papá no se le permitía trabajar ni tener propiedad por ser judío. Vivían en una casita sumamente humilde y la tierra de alrededor no les pertenecía. Entonces, cuando llegaba la hora de comer al mediodía, ella y los hermanos entraban a un campo vecino y sacaban una calabaza. Con esa calabaza hervida comían todo el día. Aclaraba: "Nunca sacábamos más de lo que necesitábamos". Obviamente, los dueños del "calabazal" no notaban la falta de una calabaza. No es posible saber cuáles hubieran sido las consecuencias para mi abuela y sus hermanos en caso de que lo hubieran notado. Pero, seguramente, nada agradables.

Triste aspecto de la historia de la humanidad que, siendo una especie dotada para el amor y la creación, no encuentra aún formas de resolver maniqueísmos y divisiones tan artificiales como penosas y destructivas.

Doloroso lugar -aprendí de mi querida abuela Paulina- al que son empujadas muchas y buenas personas.

De ninguna manera quiero decir con esto que estén legitimados los delitos de cualquier índole. Y tampoco, por supuesto, que "los pobres roban". Lamentablemente, ahí donde yo escribo "pobres" suelen escucharse calificativos raciales despectivos, juicios despreciativos, prejuicios insultantes, que prefiero no reproducir.

Lo que quiero decir es que los enfoques "situacionales" en Psicología nos muestran las conductas que un ser humano puede concretar dadas determinadas y habitualmente terribles condiciones. Conductas que jamás llevaría a cabo si no estuvieran dadas tales condiciones. Personalmente, leo en textos muy ricos e importantes de Psicología situacional ejemplos distintos, pero congruentes con lo que aprendí de lo que tristemente contaba mi querida abuela.

Por otra parte, suelen no ser personas "pobres", sino más bien con poder social y económico quienes ocupan la "cabeza pensante" del delito, trafican drogas, ejercen corrupción, concretan estafas.

La bella visión de personas iniciando paseos de fin de semana (que ojalá se sostengan, se amplíen y se multipliquen) me remitió involuntariamente al recuerdo que mencioné y que me motivó estas reflexiones.

Ni remotamente, el turismo y las personas que pueden disfrutar del mismo son responsables de la pobreza. Las causas de la pobreza son otras e incluyen dificultades objetivas y, a mi entender, intencionalidades subjetivas y políticas no precisamente de las personas que hoy están saliendo de turismo.

En mí, este recuerdo y estas reflexiones no actuaron privándome del placer por lo que estaba viendo en la televisión.

Le estoy agradecido al recuerdo y guardo inmensa gratitud con mi abuela Paulina por hacerme considerar lo que muchas veces se olvida y se desconsidera en situaciones lindas y alegres.

En este caso, la existencia de millones de personas en nuestro país que viven situaciones difíciles de narrar y de imaginar por quienes no las hemos tenido que atravesar. Personas que son, que viven, que están. Que sufren. Y que son la otra cara de lo que legítimamente sucede cuando algunas o también muchas personas pueden disfrutar de cosas hermosas.

Otra cara a la que de una vez por todas tendríamos que atender seria, responsable y verdaderamente, entendiendo que la infelicidad de algunos o de muchos seres humanos está socialmente determinada. Y esto para, entre otras cosas, hacer valer un criterio que consiste en comprender que un ser humano puede ser feliz únicamente entre seres humanos felices.