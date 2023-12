Ya está disponible en el país la versión KTM 350 EXC-F “SIX DAYS” inspirada en el espíritu argentino que se fabrica en Campana

KTM Argentina presenta al mercado de nuestro país y a nivel mundial la versión de la KTM 350 EXC-F SIX DAYS, una edición especial que añade gráficos exclusivos e hitos destacados de Argentina en conmemoración de la “97ª edición del FIM International Six Days of Enduro” (ISDE) realizada en nuestro país en el 2023.

Este nuevo modelo, como gran parte del portfolio de KTM, se producen en la Planta Industrial de 10.000 m2 que tiene el Grupo Simpa S.A. en la localidad de Campana, Buenos Aires.

La primera KTM con el nombre SIX DAYS se presentó en el año 1996, así 30 años después, la versión 2024 de la KTM 350 EXC-F SIX DAYS continua el legado y la misma tendencia, con ese espíritu aventurero y su pasión por la competición.

La KTM 350 EXC-F SIX DAYS cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 350 cc, bajo las normas Euro5, el cual está refrigerado por agua, con una potencia de 51 CV, y posee una caja de 6 velocidades. Por su parte, el embrague es multidisco DDS en baño de aceite, con un sistema hidráulico Brembo, con inyección electrónica Keihin EMS. Con un sistema de gestión del motor más completo, la 350 EXC-F SIX DAYS tiene un nuevo mando multifunción con un interruptor de cambio de mapa, en el manillar izquierdo, con el cual se permite activar el control de tracción y la función Quickshifter+ sobre la marcha. Además, incluyen una gran variedad de ajustes y configuraciones que permiten adaptar la moto a las preferencias individuales de cada piloto.

En este sentido, en la versión 2024 de la 350 EXC-F SIX DAYS de la marca austríaca se han realizado varias mejoras de importancia, con componentes de alta calidad y tecnología líder en el sector.

Entre ellas se ha introducido un chasis hidroformado completamente nuevo, diseñado para proporcionar una gran respuesta al piloto y estabilidad en línea recta, el cual cuenta con recubrimiento de polvo naranja; además de contar como un subchasis de acero. Por su parte, la suspensión delantera cuenta ahora con una horquilla WP XACT, equipada con barras de 48 mm y muelles de cartucho cerrado; mientras que la trasera contiene un amortiguador PDS de WP XPLOR de última generación. Ambos componentes siguen siendo totalmente regulables, pero en esta versión se pueden ajustar manualmente sin necesidad de herramientas adicionales.

La KTM 350 EXC-F SIX DAYS contiene frenos Brembo, con discos de 260 mm adelante y 220 mm detrás; con neumáticos Metzeler 6 Days Extreme y llantas GIANT de alta resistencia, con logo SIX DAYS, cuyo conjunto garantizan un destacado rendimiento y una experiencia notable mientras se conduce.

Estos cambios han requerido la instalación de una nueva carrocería y un tanque de combustible, más resistente y fiable, con una capacidad de 8,5 litros y fabricado en polietileno trasparente (XPE), característico de la gama enduro de KTM. Para proteger al piloto y los radiadores de las salpicaduras de barro, se han añadido apéndices al guardabarros delantero.

Se destaca también el uso de un faro con tecnología LED, cuya unidad proporciona un 300% más de iluminación, y la inclusión de una unidad de control electrónica en el interior del subchasis, lo cual brinda una mayor protección. Junto con los beneficios de la centralización de masas y la reducción de peso, se ha logrado una mejora significativa en el comportamiento "antisquat" de la parte ciclo, lo que aumenta la tracción en inclinaciones extremas y potencia la salida de las curvas en las etapas especiales de enduro.

Además, la gama 2024 de la KTM 350 EXC-F SIX DAYS es una moto producida en serie junto con un llamativo diseño con el toque de la imagen argentina en varias de sus partes y asociada a la bandera de nuestro país, el cual fue recientemente anfitrión de la competición por naciones de enduro, el ISDE, en la provincia de San Juan. También suma detalles gráficos de hitos argentinos como: estrofas del Himno Nacional Argentino; las Islas Malvinas; el mate; la Ruta 40; el Paso del Cristo Redentor de Mendoza; al nro. 47 con el que Kevin Benavides fue campeón del Dakar 2023 con una KTM; el “10” emblemático de la selección de fútbol; entre otros.

Dado esto, en nuestro país los amantes de las dos ruedas y el off-road ya pueden optar por esta versión la cual incluye accesorios especiales para mejorar el equipamiento y posee un acabado completo SIX DAYS, lo que significa que disfrutan de un exclusivo conjunto de piezas diferenciales, entre las que se destacan:

Asiento SIX DAYS de mayor agarre, con funda en color celeste

Manillar con curva específica SIX DAYS.

Silenciador revestido de color antracita, con logo SIX DAYS

Corona de transmisión trasera Supersprox Stealth -núcleo de aluminio y dientes de acero-.

Pletinas de dirección mecanizadas y anodizadas en naranja.

Alambre de seguridad para la palanca de freno trasero.

Guía de cadena en naranja.

Protección de motor en material compuesto.

Interruptor de cambio de mapa.

Ventilador de radiador.

Los entusiastas de las motos todoterreno ya podrán adquirir este exclusivo modelo y disfrutar de su rendimiento excepcional tanto en competiciones como en aventuras off-road, ya que el precio de lista de la KTM 350 EXC-F SIX DAYS, es de USD 26.314.-. Este nuevo modelo ya está disponible en la red de concesionarios oficiales en Argentina.