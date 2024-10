Walter Unrein: “A ellos nunca les interesó el crecimiento de Lima e impiden la llegada de inversiones privadas”

El presidente del Concejo Deliberante se refirió la medida cautelar, impulsada por un sector opositor, que obligó a suspender la audiencia pública que se tenía que llevar a cabo hoy para la llegada de una inversión privada que implica la instalación de una pista de ¼ de Milla en Lima.

“Esto es una forma de judicializar la política, porque la audiencia pública es un acto de participación para una futura inversión, y hay personas que son secretarios del partido justicialista que han promovido esta acción de suspender una audiencia pública donde se habían anotado muchísimos vecinos para expresarse” comenzó diciendo Unrein.

Tras una medida cautelar de la justicia impulsada por un sector opositor, se debió suspender la audiencia pública que se iba a llevar a cabo hoy para la llegada de una inversión privada en la Ciudad de Lima, imposibilitando que los vecinos puedan expresarse libremente y dar su opinión para algo que significaría un crecimiento para la localidad.

“Nosotros ganamos las elecciones y los que no se bancaron eso hasta recurren a la justicia para que la gente no participe y no se exprese. Lima necesita inversión y cuando viene una, la tiran abajo, parece que quieren que siga todo igual porque es un negocio para ellos” agregó el concejal.

Unrein también marcó la importancia de este tipo de iniciativas que permiten al vecino expresarse y que hoy no lo puede hacer: “en últimos años no se dio el espacio para la participación de la gente y este año ya van algunas audiencias públicas donde el Concejo Deliberante tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos. Los que dicen querer más democracia solo hacen lo contrario. Que haya una presentación judicial para que no se haga una audiencia pública, con toda la normativa en orden, es tenerle miedo a la opinión de la gente. Como nosotros no tenemos miedo a escuchar a la gente, pedimos que se levante la cautelar para que la gente pueda participar y que el sector político que firmó esto explique a la ciudadanía del por qué lo hicieron”.

“No les molestó que Lima no se desarrolle en estos años, no les molestó no tener un hospital, y no les molestó que no haya obras. Lo que les molesta es que hay una gestión que está haciendo y un municipio que está en marcha trayendo las condiciones para que haya inversiones. Les molesta haber perdido las elecciones, y que el que ganó sea el que trabaja para traer crecimiento” finalizó el presidente del Concejo Deliberante.