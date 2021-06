El presidente Alberto Fernández dijo que “voy a trabajar por reconstruir un país federal donde el Norte no sea un norte olvidado, donde no haya un país central y una Argentina periférica”, al encabezar esta mañana el acto conmemorativo por el bicentenario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes que tuvo lugar en el Monumento que se encuentra en la ciudad de Salta.

“Hoy es un día propicio, a 200 años de su muerte, para que yo le jure al General que, en medio de la pandemia, voy a trabajar incansablemente para que la salud de cada argentino y cada argentina esté preservada; para que le jure al General que su muerte no ha sido en vano”, enfatizó el mandatario.

“Quiero jurarle al General que voy a trabajar con los 24 gobernadores de la Argentina, porque es el imperativo que este tiempo me pone y es lo que la Argentina reclama. Quiero decirle, General, que voy a trabajar para que rápidamente nos vacunemos todos, para que cada argentino y argentina deje vivir con el miedo de que un virus se mete en su cuerpo y complique su salud o termine con su vida”, afirmó ante los infernales de Güemes.

El Presidente pidió tomar la templanza de nuestros héroes de la Independencia y dijo que “hacer patria es ser generoso con el otro, con el prójimo, es recuperar la solidaridad, es entender -como dice el Papa Francisco y no me canso de repetir- que nadie en un escenario como éste puede salvarse solo, que todos necesitamos del otro. Ser patriota es defender nuestra tierra, con toda su diversidad, es entender que cuando no estamos unidos, solo el malestar, la pena y la angustia terminan ganándonos”.

“Hacer patria es hacer justicia, es reclamar igualdad para todos, es tener convicciones y que esas convicciones nunca sean vulneradas por los poderosos que intentan comprarlas”, remarcó.

Del acto participaron también el gobernador Gustavo Sáenz; el vicegobernador, Antonio Marocco, y la intendenta de la capital provincial, Bettina Romero.

“Hay una Argentina que duele, lastimada, por tantos años de olvido, hoy tenemos la esperanza de un gobierno que ha dejado de lado el centralismo porteño, porque la Argentina no empieza y termina en Buenos Aires, Argentina es mucho más grande”, dijo Sáenz, quien previamente hizo entrega del decreto que declara huésped ilustre al Jefe de Estado durante su visita a la Provincia de Salta.

El gobernador enfatizó que “hoy es el momento, y la historia así lo exige, de que el legado que nos dejaron nuestros padres de la patria nos lleve a trabajar de manera conjunta, a dejar de lado los odios, las mezquindades y los oportunismos. Hoy hay un solo enemigo que acecha al país y al mundo y es esta pandemia. Ahí nos tiene que encontrar trabajando, sin hacer política, sin buscar ventajas”.

Luego del saludo a la Agrupación 17 de junio, se izaron las banderas Provincial y Nacional, se colocaron ofrendas florales a los pies del monumento que está emplazado al final del Paseo Güemes y a los pies del cerro San Bernardo.

Durante el acto, el mandatario descubrió junto al gobernador salteño una placa recordatoria en la que se puede leer la siguiente frase del General Güemes: “Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que detrás de mí quedan ustedes que sabrán defender la patria con el valor que han dado pruebas”.

Se entonaron los himnos al Gral. Martin Miguel de Güemes y Nacional Argentino, y se realizó una invocación religiosa.

Del homenaje al héroe patrio también participaron los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y de Formosa, Gildo Insfrán.

El Presidente asistió al evento acompañado por los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la titular del PAMI, Luana Volnovich.

Previamente, el Presidente, acompañado por el Gobernador y la intendenta Bettina Romero, había asistido a la Catedral Basílica de Salta, donde se realizó una invocación religiosa.