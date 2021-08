Por Osvaldo Tesoro... El pasado fin de semana la escuela de patín artístico de Antonella Lucero que tiene su sede en Club Carlos Pellegrini y ahora en el Club Dorrego de la ciudad de Zárate, participó de la apertura del año de competencias de la Liga Argentina de Patín que se llevo a cabo en la ciudad de Lomas de San Martín.

El ya conocido equipo logró que la gran mayoría de sus participantes se subieran al podio de los ganadores y muchas de ellas a lo más alto.

“Esperamos con mucha ansiedad esta instancia ya que es la apertura de la liga donde participamos tradicionalmente y por la pandemia se encontraban suspendidas las actividades” nos dice la entrenadora, y agrega “si bien participamos en torneos de alto rendimiento como los de la federación preparándonos para los nacionales de este año y el sudamericano, poder volver a la liga argentina es fundamental para que las chicas puedan probar su destreza en situaciones reales”

Recordemos que las patinadoras trajeron 8 títulos de campeonas argentinas 2020 disputados a principios de 2021 en la ciudad de Villa María, Córdoba y La Rioja.

Las posiciones que se dieron a conocer son:

1º puesto Rojas Tamara – 1º C 14 años

1º puesto Sofía Mendoza – 3º c 13 años

1º puesto Tesoro Stivanello María Paz – 4º C 10 años

1º puesto Caceres Sasha – 2º C 13 años

1º puesto Morena Brondino – 5º C 12años

1º puesto Hidalgo Julieta – 5º C 15 años

1º puesto Xiomara Rey Valle – 5º C 12 años

1º puesto Catalina Di Franco - Incentivo 9 años

1º puesto Wesselosky Victoria - Incentivo 7 años

1º puesto Esquivel Rubi - Incentivo 11 años

1º puesto Paiva Jazmín - Escuela formativa 10 Federados

1º puesto Felicitas Etcheberry - Escuela formativa 10 años

1º puesto Bianca Caffarena - Escuela formativa 12 años

2º puesto Ortiz Ariadna – 2º C adultos

2º puesto Malena Maciel - Escuela formativa 12 años federados

2º puesto Celeste Godoy – 5º C 12años federados

2º puesto Lucia Traba - Escuela formativa 12 años

3º puesto Bianca Perez – 5º C 14 años

3º puesto Diamela Zapata – 3º C 13 años

3º puesto Farina Renata - Incentivo 11 años

3º puesto Bianca Monge - Escuela formativa 12 años

4º puesto Jazmin Carugatti – 3º C 12 años

4º puesto Delfina Perez Carriego – 5º C 12 años

5º puesto Alma Castiglioni - Escuela formativa 10 años

Honor al mérito Milagros Mohiligher - Escuela formativa 11 años

Honor al mérito Zaira Lugo - Escuela formativa 11 años

El próximo mes 10 de las patinadoras se presentaran en el selectivo de la federación a la que pertenecen buscando un lugar en el nacional de la Confederación Argentina de Patinaje.