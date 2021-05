Por Arq. Silvia Irene Baccino... Los orígenes y posterior evolución de VILLA ANGUS se hallan fuertemente ligados a la instalación en Zárate de un nuevo frigorífico en la década de 1910. En sus relatos los vecinos, que participaron en la Jornada de Memoria Colectiva convocada por el Museo Histórico de Zárate en el año 2012, aportaron sus recuerdos y valiosos datos que dieron origen a estas breves referencias históricas compiladas en forma conjunta con el Lic. Sergio Robles.

-Aviso del loteo de Villa Juan Angus; “EL DEBATE” – Jueves 16 de Enero de 1919 y se anuncia: “Están en venta los nuevos lotes que indica el plano adjunto que se venden como siempre en 40 mensualidades. Posesión inmediata al pagar unas mensualidades. Podrá Ud. poblar enseguida, edificar á medida de sus fuerzas, aunque sea una modesta vivienda, y economizar el alquiler que pagará en otra parte, hoy carísimo y difícil de conseguir. Hay muchos pedidos, no demore el tuyo.” Dirigirse a calle Buenos Aires 137. Zárate - EMILIO MARTÍNEZ-

Al pie de la barranca, en el sector nordeste de la ciudad, se encuentra Villa Angus, uno de los primeros barrios surgidos en Zárate hacia 1914, en tierras que habían pertenecido desde la primera mitad del siglo XIX a la familia Acebey, pasando luego una fracción de las mismas a Juan Angus, quien fuera Gerente del Frigorífico Anglo de Campana.

En 1913 la construcción de un nuevo frigorífico, el “Anglo”, en la ciudad de Zárate sirvió de incentivo para promover al año siguiente el loteo y venta de los terrenos adyacentes, dando origen al nuevo barrio.

Al respecto, el desaparecido vecino Alberto Vieites -nacido en 1922- señaló que el nombre del barrio se debió al propietario de las tierras del loteo que era Juan Angus: “Cuando se trazaron las manzanas era en barranca, todo esto era una barranca como de 20 metros. Después empezó a llegar gente para trabajar, principalmente vino gente extranjera, la mayoría polacos, austriacos y lo primero que hacían era una casa. No hacían nada improvisado, hasta que yo viví acá, de la calle Maipú para allá, no vivía nadie, porque se inundaba y si se lo regalaban no lo aceptaban y nunca conocí una inundación en Villa Angus nunca, nunca. La mayoría de los habitantes eran europeos y sabían lo que era eso, entonces no hacían la casa, si cavaban un metro y no encontraban tierra firme. Entonces se formó todo esto, con el correr de los años.

La mayoría de las familias que se establecieron allí eran de origen extranjero, principalmente procedían de Europa oriental: ucranianos, rusos y polacos, alemanes y también había eslavos, españoles e italianos y algunos griegos. Nicolás Maris, recordó algunos de los nombres de aquellas familias establecidas: “el turco Alejandro que vivía aquí enfrente (de la Sociedad de Fomento). A la vuelta, el ruso Zanny, acá enfrente Córdoba (padre del secretario de la Sociedad de Fomento del Barrio); pero antes de Córdoba estaba la tienda de un judío. Después vinieron los Alí, los parientes del turco Alejandro con esa chica hermosísima. Acá a la vuelta tuvimos un Jefe de Registro Civil que fue Franulich, que era de Villa Angus”.

Una importante cantidad de comercios de ramos generales se convirtieron en lugares de referencia del vecindario. Según lo relatan los vecinos, uno de los primeros en abrir fue el de Juan Turich, sobre la calle 3 de Febrero Nº 1917, luego se instalaron Baban y Sokol. También estaban las fondas de Capeletti, Paoletti, Granja y Strachenko.

Nicolás Maris contó, por su parte, otros aspectos de la vida del barrio: “Quién no conoció a Vido con la cancha de bochas; el Club “9 de Julio” antes de llegar a la esquina con los Cora; donde está la Escuela allí se hacían los bailes, que en aquellos tiempos veníamos a bailar allí a Balcarce, estaba el uruguayo que hacía bailes allí y diviértanse en Balcarce esta noche... Familias grandes de Villa Angus, los Benítez, los Rocha y teníamos al lechero Mateo, en la esquina allí estaba al que le decíamos Mr. Vacarazzi, al bajar la barranca, era un almacén, la esquina justo donde estaba la casa rosada, por eso decíamos que Villa Angus tiene mucha historia”.

Alberto Vieites, recordó que: “viví acá en Villa Angus hasta el año 1947 en que me casé; casi toda mi familia siguió viviendo en Villa Angus. Cuando se abrió la Escuela Nº 24 fui el segundo que se anotó. Orealís Urruty de Fonseca era la maestra y directora. El primer día que fui a la Escuela, un 23 de septiembre, empezamos a hacer palotes y yo le dije: -señorita eso yo lo sé, yo sé leer, escribir, sumar, multiplicar. Al otro día me pasaron a segundo grado”.

-Edificio principal del ex frigorífico River Plate. Década de 1970-

-Edificio principal del ex frigorífico River Plate. Década de 2000-

-Ciudad de Zárate – Plano general de la traza urbana y villas en la década de 1940. En la parte superior derecha se destacan las instalaciones del Frigorífico Anglo - River Plate -utilizadas a su cierre por la empresa “Reysol” y, varias décadas después por “Multipuerto S.A.”- y el amanzanamiento correspondiente a VILLA ANGUS-

También aportó otros nombres y vinculaciones familiares: “los Gorosito, Cipriano Reyes y los Genaro son parientes por que la madre de Genaro, que es Reyes de apellido; los Posse que vivían al lado, los Sánchez, viniendo para este lado le puedo hablar de Manolo Blanco, el primer colectivero de acá de Zárate, que tuvo colectivo acá abajo, al lado vivía el gallego González, que en la barranca del hospital sembró piretro y DDT en aquel tiempo no había ni flit ni nada por el estilo en aquel tiempo y él inventaba eso y era laborioso, vivía aquí a media cuadra, del viejo Sokol, tenía unos bigotes como manubrio de bicicleta. Era abuelo de Norma Álvarez. Era buenísimo además posiblemente en aquellos tiempos ustedes recordarán la famosa tranquera. El destacamento al lado con Ramírez, después con Gallardo. Cuando pibes, íbamos a juntar leña al monte y cuando veníamos de vuelta nos agarraban ahí y ellos tenían leña para todo el viaje. En aquellos tiempos uno tenía 6 o 7 años y llevaba una vianda que le mandaban a mis padres y hermanos, por ejemplo se ataban dos, cuatro o cinco platos con un repasador y como éramos chiquitos subíamos a todo trapo para llevarle la comida a la gente que salía del frigorífico”.

Aunque Villa Angus creció en terrenos bajos, fueron muy pocas las ocasiones en que alguna inundación afectó al barrio. Una de ellas fue la ocurrida en 1943. Maris señaló al respecto que: “nuestros padres decían que hubo una creciente que llegó hasta lo de Turich, (Tres de Febrero) que fue por 1942 o 1943”. Sin embargo, aclaró que las inundaciones que afectaron al barrio en las décadas de 1980 y 1990 tuvieron un origen distinto: “Primero porque Villa Angus no había tenido... la solución que los políticos le dieron en los distintos gobiernos que siguen agregando una capa de tierra transitable (tosca), dique afuera, y ha quedado sólo dique, todo lo que era tierra original, por lo tanto en vez de sacar agua se llena de agua cada uno de los terrenos a lo que se le suma, que por estar instalado en lo que es la parte del delta continental, el río freático o piezométrico está a menos de medio metro por lo cual hay una gran absorción por capilaridad de la humedad, entonces la solución desgraciadamente debería haber sido de otra forma”.

Respecto a este tema, el ingeniero José Luis Torres dio su punto de vista expresando que: “el gran problema que tiene Villa Angus es una cuenca a la cual se le ha interpuesto un dique. Lo que no se ha prefijado es el criterio de cuenca y es una cuenca en picada, que cuando acá llueve tiene que recibir lo que colmata a más o menos 1000 o 1200 hectáreas, y todo cae a ese llano, con un impedimento, no es cierto, que el drenaje es solo superficial, porque cuando llueve como hay revertimiento de agua, entonces lo que llueve cae acá, lo lógico sería tener abierto y permitir que las aguas vayan a las corrientes naturales, que es lo que se hace en cualquier desarrollo sustentable para el análisis regional: respetar los drenajes naturales, si uno quiere anteponer un dique, lo puede anteponer, simplemente lo tiene que tapar cuando hay peligro de inundación, porque si no el dique se convierte en un dique trampa. El año 2002, el 6 de enero, vengo a visitar a mi mamá y estaba todo inundado y tuve que empezar a sacar todo, por qué? Porque llega el agua, llega hasta el dique y del dique vuelve hacia atrás, inunda todo de nuevo. Es una trampa técnica. Yo trabajé siempre en el Delta.”

Vieites aportó su comentario en relación al tema: “Lo que a mí me llama la atención, desde que nací, por lo menos hasta los años cuarenta y pico nunca llegó una inundación más allá del alambrado que había en la otra calle que sería la prolongación de Chacabuco, nunca, yo le digo porque nosotros entre los años 1942 y 1943 hacíamos ejercicios y usábamos todos esos campos, todo seco, nunca había inundación”.

Cada barrio tiene sus referentes. En Villa Angus -dijo Maris- “teníamos unos personajes extraordinarios: los caracoleros, de apellido Zapata; vivían en el bañado en un ranchito, sacaban la carne y, que no muriera un caballo, porque ellos lo cuereaban y se lo comían asado. Se dedicaban a juntar los caracoles que se comen. Tenían un hijo que jugaba al fútbol. La fonda Tasca, era de los Iván. “Tasca” es Juancito. El hijo mayor de “Tasca” era Demetrio, le decían “Michi” porque los amigos le decían Dimichi, la segunda es la mamá de Jorge que le dicen “Maña”, pero los rusos le dicen María a las Marías, después estaba Lajos, que se debería haber puesto Wenceslao”.

Junto a Villa Angus, estuvieron dos barrios fabriles: Meteor y el del Frigorífico River Plate ubicados en los terrenos altos. Los vecinos recordaron respecto a éste último que: “Era el barrio de los ingleses, con un trencito de trochita que hacía el viaje. Atrás del Colegio 24 hay un piso de cemento, cuando era el corralón en que se dejaba la hacienda cuando venía al Frigorífico.” Vieites señaló que “los chalets eran todos de material, tenían sus calles con carbonilla, cuidaban las calles, pero cuando cerró el frigorífico la mayoría de ellos fueron vendidas para demolición”. Un acontecimiento muy especial para el vecindario fue la visita del heredero de la Corona británica, el príncipe Eduardo de Windsor, quien en 1925 realizó una visita al frigorífico “River Plate”. El ilustre visitante llegó en tren procedente de Buenos Aires. En el barrio del frigorífico recibió los saludos de una comitiva para luego recorrer las instalaciones frigoríficas.

-Vivienda del ex frigorífico River Plate. Década de 1990-

Para tener un panorama sobre la evolución urbana de la zona, Maris aportó los siguientes comentarios: “Ud. se paraba en el hospital y veía todo el centro porque había cuatro casas”.

Luego, explicó: “Zárate tuvo un movimiento industrial desde finales del siglo XIX. Había un saladero, se llamaba La Argentina en 1870, existía el Arsenal. Luego vino “La Diana”. Eso repercutió en lo que hoy nosotros tenemos acá, lo que es nuestro barrio Villa Angus y el corolario de esa expansión fue el Frigorífico Anglo. Mientras este frigorífico tuvo un auge muy especial en aquel entonces que atraía a mucha gente a trabajar; entonces se empezó a edificar por que venían muchos extranjeros; nosotros nos criamos de una vereda y de la otra con gente, sin desmerecer bajo ningún punto de vista a nadie ni hacer discriminación, exclusivamente extranjera, nos criamos allí. Tuvimos un ambiente que ustedes ni siquiera se lo imaginan, algunos lo han conocido, acá está el Señor Vieites que lo ha palpado e incluso, su padre que era brasileño, si no me equivoco, y él puede saber y dar fe al ambiente....La transformación de Villa Angus es a partir, más o menos, de la crisis que surge al cerrar una de las fuentes más grandes que tenía acá Villa Angus, que era el frigorífico, después se produce el cierre de “La Diana” o la cremería, todo eso desaparece. Se entra en una crisis. Renace en parte Zárate, aproximadamente en el año 1940 y después de la finalización de la guerra, en donde el otro frigorífico Smithfield, trabaja a pleno y toda esta gente logra tener un trabajo y otros han emigrado. Muchos padres de aquel entonces se fueron de Zárate, a otros lugares donde había mejor trabajo para tener un desempeño laboral como para continuar, aparte estaba golpeado por la crisis y por la guerra que eso influye en las comunidades de los barrios y las ciudades. A pesar de eso acá estaban las casas deshabitadas, porque esa causa de la crisis hizo emigrar, otros se fueron a otros lugares y que pasó? Acá las casas enteras las teníamos para jugar…Pero al renacer la mano de obra, el trabajo en Zárate vino de las provincias. Era un momento que usted tenía una propiedad y no le daba ningún valor. Estaba todo como deshabitado, era poca gente la que rendía y el que venía de afuera, que venía de las provincias con sed de trabajar encontraba domicilio para alquilar, con trabajo. Acá y en muchas partes de la provincia se pobló con gente de las provincias que vinieron a buscar un trabajo, su bienestar y un lugar para poder desenvolverse mejor que en el lugar donde estaban. Entonces, hay una transformación en Villa Angus. La nuestra que conocimos en su nacimiento, la que conocieron nuestros padres y los que nos criaron a nosotros y después cuando nosotros ya grandes conocimos la desocupación de Villa Angus, en la crisis de Villa Angus y también de toda la ciudad y después el renacimiento al terminar la guerra donde acá se tomó otro aspecto, digamos así, cultural. El desenvolvimiento de la gente de Villa Angus es muy pintoresco, muy atractivo, muy agradable pero no podemos olvidar que Villa Angus en la parte deportiva ha tenido galardones muy altos, sumamente altos; tal es así, que figura en el orden internacional y que tal vez nosotros no lo conozcamos aunque parezca mentira porque somos aficionados al fútbol, entonces sabemos que un Bochini es una figura internacional, pero tenemos otros que también nos representaron en el extranjero siendo deportistas y son nacidos acá”. Maris recordó: “Mi hermano representó la Federación Argentina de Bochas en el extranjero. Quiero decirles que hay personajes deportivos que tal vez no lo tenga otro barrio, porque tenemos a Rocha, que lo conocen muy bien, a Zandoná, a Bochini, imagínese no podemos ser distraídos a semejantes personalidades y quiero, si bien podemos recordarlos, para nosotros es grato porque se trata del Día del Amigo, así que mejor que hacer esas recordaciones digamos a ciertos habitantes de nuestro barrio”.

En otro momento de la reunión de memoria colectiva, Vieites expresó: “Villa Angus llegaba desde la calle Maipú, toda esta parte que era barranca y terminaba en la calle Sarmiento. Esa era la franja de Villa Angus. Ahora como decía Maris cerró el frigorífico, la mayoría de los trabajadores eran extranjeros, principalmente europeos, y casi todos eran dueños de sus casas, muchos tuvieron la posibilidad de ir a trabajar a otros frigoríficos que había en Berisso, estaba el Swift y el Armour, en Avellaneda el Anglo, la Negra y la Blanca, dado que ellos, en cierto modo, tenían una especialidad: el asunto de la matanza de ganado… por lo menos medio Villa Angus quedó vacío”.

-Vista del ex frigorífico River Plate desde el barrio Meteor. Ambos establecimientos fabriles desempeñaron un rol significativo en los orígenes y evolución del barrio Villa Angus-

-Instalaciones de la ex Fábrica Meteor. Década de 2000-

Torres, por su parte, acercó e siguiente recuerdo: “mi abuelo vino de Europa a trabajar al frigorífico. El apellido era Goblar, de origen lituano, pero ese no era el verdadero apellido, porque eran polizones que escapaban de una Europa hambrienta. La llegada de toda la gente de la zona de Lituania, Letonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Ucrania y hasta Austria era gente que estaba acostumbrada a trabajar en el frío. ¿Por qué? Porque la industria cárnica no era ya de saladero sino de que directamente aquellos buques llevaban carne enfriada a Europa. Entonces todos los movimientos se hacían prácticamente luego de la faena: la clasificación, la tipificación y todo lo demás por metodologías muy antiguas de la industria frigorífica dentro de zonas muy frías, y eran elegidos porque eran gente que venía de zonas con nevadas, aguantaban.”Vieites acotó: “era gente muy corpulenta la mayoría y acostumbrada al frío”.

Se habló nuevamente del año 1932. “A las casas que quedaron vacías nadie les tocó nada, estuvieron vacías por años, nadie rompió un vidrio. Nosotros, éramos muchachos, andábamos jugando por esta calle, no ésta sino aquella, la Balcarce, en la esquina parados a las 10 de la noche conversando ahí. Eso lo hacíamos porque a los negocios, a los boliches no nos permitían entrar a menores vio, no nos vendían nada tampoco y andaba el famoso Sargento Ramírez y nos decía chicos que andan haciendo, estamos conversando, bueno es hora de ir a dormir, está bien, sargento, y le voy a decir otra cosa. Él con dos agentes a caballo uno que se llamaba Belloso y otro Olivera. Habla otro vecino y dice que el primer agente que hubo acá era Sierra… Acuña y Olivera recorrían todo Villa Angus, todo lo recorrían, todo, yo lo que recuerdo, era muy típico en esos años que se robaran gallinas (todos se ríen), sí pero se las robaban para comérselas porque todo el mundo tenía gallineros y ellos se llevaban, una o dos, se iban a una casa y se las comían”.

Otro vecino, expresó que detrás de la Reysol había un monte de membrillos y todo el mundo se los llevaba para hacer dulce; otro de los presentes recordó que en Villa Angus vivió uno de los personajes más famosos que posibilitaron el 17 de octubre de 1945, Cipriano Reyes, al respecto señala: “vivía acá a la bajada de la barranca a una cuadra para abajo por que tenía su cuñado, era... compañero nuestro de primaria porque seguramente hubo un gran intercambio cultural por que la gente cuando se abandonó el Frigorífico, dejó de funcionar, se instala en el otro CAP de Berisso y Ensenada; Cipriano Reyes era pariente de los Alfaro. Cuando el general Perón convoca a la unidad nacional, el eje principal era la alianza con el Partido Laborista; el compañero Bataglia y yo éramos del Partido Laborista”.

El vecino continuó recordando que… "En los años 1943 - 1944 todavía estaba el barrio del frigorífico porque yo estaba haciendo la conscripción, en la armada. En el año 44 se hicieron los primeros ejercicios con el ejército, los primeros ejercicios que hice infantería de marina con el ejército e infantería de San Nicolás y se ubicaron dónde estaban los chaletes y nosotros estábamos en el Arsenal y estuvimos ahí adentro, estaba todo vacío después cuando compró Mattarazzo empezó a trabajar, trabajó un montón de años, claro era una fábrica de tela sintética, fabricaba algo para las cubiertas. Si gente de Villa Angus trabajaba también en Meteor o La Diana. En el 1942 empezó a funcionar, (Reysol), en el 1946 compraron ellos, yo estuve en la fiesta”. En el año 1980 cerró la fábrica Reysol, que se había instalado en el antiguo frigorífico. Allí “se fabricaban camisas. En la mejor época, durante la década de 1970, había 2.500 personas trabajando, mujeres principalmente.”

Respecto a la Sociedad de Fomento de Villa Angus, Dardo Córdoba expresó en ese entonces: “Esta institución del barrio fue fundada el 20 de junio de 1958, sobre todo por la necesidad de progreso del barrio. Durante unos cuantos años estuvo a cargo de Antonio Funes, que fue su fundador. Luego se fue renovando la comisión con gente más joven y se le empezó a dar otro ritmo a la Sociedad de Fomento, la cual ya hizo el salón en el cual estamos actualmente, una vez hecho el salón se decidió hacer la Sala de Primeros Auxilios, en esto ya venía trabajando un grupo de jóvenes como son Berra, Gómez, y bueno se le empezó a dar otra función totalmente distinta de lo que es actualmente. En el año 1989 se comienza hacer el primer piso y, desde ahí, gracias a la ayuda del Movimiento Laico para América Latina se termina el primer piso, empieza a funcionar la Escuela de Computación, y bueno, actualmente creemos que estamos trabajando para la gente, en el sentido de darle una actividad social mucho más importante, tratar de salir de estas crisis ayudando a la gente”.

Otra vecina dijo: “Fui al Colegio, iba con los chicos de Meteor, chicos de la isla que también venían a pedir los deberes a mi casa, y yo les mandaba todo, eran si de la isla de enfrente del Ñacurutú. Nos reuníamos los chicos y muchachos pero todos salíamos a pasear para el lado del puerto, para el lado de la Meteor, esos eran los paseos de nosotros, nos gustaba mucho y éramos muy compañeros. A donde iban a divertirse? En las casas de familia hacíamos reuniones y después cuando fui más grande íbamos a los bailes de Belgrano, Central Buenos Aires. Mi mamá nos llevaba al río, al recreo, a nosotros y a todos los demás chicos”.

Otra señora presenté recordó; con nostalgia: “Terminé sexto grado en Villa Angus en la Escuela Nº 24, jugábamos a los juegos de antes, la farolera, a la mancha, íbamos de paseo a la Meteor, para el lado de Reysol”.

Sobre las inundaciones Norma Álvarez dijo que iban de paseo a ver la inundación con su tío, Guillermo Sokol. Ella vivía en Félix Pagola y no tenía problema de inundación, pero si nos cuenta su experiencia. "Guillermo Sokol llevaba a los chicos en el lomo del caballo, para nosotros era jugar, tocar el agüita con los pies, teníamos cuatro años. Íbamos por Viamonte, de Viamonte para abajo una cuadra y media; que venía gente conocida que vivía abajo, venía a dormir a la casa de mis abuelos que le daban hospedaje, es la parte de colaboración, se amparaba al otro, eran muy amigos, muy compañeros, muy solidarios, sin interés de nada”.

En otro pasaje de la jornada de memoria colectiva el Ing. José Luis Torres señaló: “mis viejos tuvieron durante 30 años el comedor de Meteor”. Cuenta luego una inundación que fue la del 14 de abril de 1959: “ese día nació mi hermano, el agua llegó a casa... y recuerdo que la partera venía a casa como se estilaba, la Sra. de Lenti era nuestra partera y nuestra comadrona era Doña Verónica, la madre de los Straschenko. Calentaban una pava de agua, como de tres litros. Nació mi hermano y cinco horas después el agua llega a casa. Así que lo que recuerdo era una vieja ambulancia del hospital, yo tenía nueve años, esto lo recuerdo muy patente, tengo las vivencias muy grabadas porque ni frío ni nada, ni lindo ni feo, era distinto, porque teníamos donde ir y no estábamos tan mal como para necesitar ayuda social. Entonces llega el agua hasta la casa, hasta adentro, mi abuelo había construido la casa en una casilla de altos, con pinotea y chapas a la vieja usanza. Cuando nace mi hermano al otro día llega la gran inundación. Entonces entra una ambulancia, una ambulancia muy vieja, cuadrada, era un camioncito del hospital, llega por la carbonilla a una cuadra de mi casa y a mi mamá con el bebé en brazos la sacan en camilla y la llevan a la casa de un familiar dentro de Zárate, el agua era muy mansa, no había necesidades, era un acontecimiento más la inundación. No era tan desgraciado…en aquella época no se la utilizaba tan socialmente como para poder percibir cierto tipo de prebendas que hoy el acostumbramiento ha dictaminado. Una inundación superior fue la del año 1940, que llegó hasta acá, hasta la casa de Alfredo, después una segunda que llegó hasta la esquina de casa y un poquito más, donde vive actualmente Straschenko, eran terrenos muchos más bajos que los de ahora y, bueno, después la de 1982, que a mí me agarró ya viviendo en Santa Fe donde también se vivieron acontecimientos bravos y que duraron mucho. Lo que sí recuerdo es la acción de los bomberos que andaban con un camión metidos y sacando gente, pero se vivía en plena cordialidad, en esos días no teníamos clases porque la gente se instalaba en la Escuela 24 y lo que sí me acuerdo es que los diarios reflejaban en aquella época la información de la situación en Zárate, en los lugares bajos, y hacían referencia a Holt en Ibicuy, que era otro punto de referencia para estas inundaciones. Lo que sí recuerdo, que la creciente se daba con una fuerte sudestada y el fenómeno inverso se daba cuando soplaba el pampero. El Pampero volvía a encauzar y limpiaba. Pero bueno son simples acontecimientos que son muy lindos para nosotros que somos villangueros”.

Y los recuerdos continuaron surgiendo, ya sin grabaciones registradas, en estas dos jornadas de memoria colectiva celebradas, hace más de catorce años, en la que los protagonistas fueron los vecinos y su barrio: Villa Angus.

Fuentes consultadas:

El presente artículo compila los recuerdos y anécdotas de la Jornada de memoria barrial realizada los días 20 de julio y 24 de agosto de 2002. Vecinos presentes: Norma Álvarez Sokol, Germán Bárcena, Pedro Bataglia, Dardo Córdoba, Ernesto Fazzini, Elsa Gerard, Angélica González, Eduardo Lenci, Nicolás Maris, José Luis Torres, Alberto O. Vieites, Blanca Vieites de Castaño, Hugo Luis Vieites y Nilda Vieites de Fazzini. Miembros de la Asociación Amigos del Museo de Zárate: Silvia I. Baccino, Cristina Bigarella, Miguel Caissón, Sergio D. Robles, María Luisa Sorolla, Liliana Troiano.

GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ZÁRATE 1946 - 47. Antonio Millán Ramos (h) Editor

De los vecinos y sus memorias. Barrios de Zárate. Silvia Irene Baccino – Sergio Robles Compiladores. COLECCIÓN HISTORIA URBANA Y PATRIMONIO DE ZÁRATE. Editorial de los Cuatro Vientos. Buenos Aires / 2009

Asociación Amigos del Museo de Zárate Quinta Jovita - Ituzaingó 278 - Tel. (03487) 422038

amigosmuseozarate@yahoo.com.ar / lajovita@argentina.com.ar