Por Victoria Semería (Concejal de JUNTOS)

Quisimos poner toda la voluntad política en un espacio donde está todo armado para que no cambie nada, y donde en definitiva se va a elegir a una persona que será funcionario de Cáffaro, cosa que nosotros no queremos hacer: ser parte de un gobierno municipal que en todas las áreas está dejando muchísimo que desear y menos en un acto eleccionario que ya trae aparejados muchos vicios.

En el caso de la elección del delegado de Lima hubo muchísimo impedimentos e irregularidades, donde los más groseros son el no dejar votar a los jóvenes que en este último año ya tienen edad suficiente como para votar, pero que obviamente no aparecen en el último padrón, pero claro, dejan ser candidato al de Cáffaro que no figura en el padrón de Lima.

Igual caso sucede con que se cerraron a no dejar participar a vecinos independientes, por miedo a que muchos partidos puedan apoyar a uno con honestidad, coherencia pero que no esté identificado más que con Lima, sólo se pudieron presentar “representando” a partidos políticos, sin siquiera el reconocimiento de las autoridades partidarias provinciales a tales partidos.

La Secretaría Electoral de la Junta en la mayor parte del proceso, es la misma persona que presentaba los avales de la lista del intendente Cáffaro, siendo así juez y parte, demostrando que esto es sólo una elección para tapar las cosas y deficiencias que tienen Lima y demostrando poco respeto por la Ciudad de Lima, basta ver el decreto de convocatoria de Cáffaro, que para referirse a Lima lo hacen como “nuestra localidad vecina”, negando su carácter de Ciudad, producto de una Ley donde no tuvo injerencia ni participación en su aprobación.

En el artículo 3° del Decreto dice que “podrán participar en la elección todos los ciudadanos con capacidad para ser electores…” y hoy Cáffaro les está negando el derecho a votar a los pibes, ya es motivo suficiente de poner atención y visibilizar esto, y que ninguno de los partidos con mayoría legislativa tenga interés en participar, da la pauta de la poca credibilidad que hoy tiene el Municipio en cuanto a transparencia y gestión.

No sería menor que con esta elección luego le quieran echar la culpa al delegado por el estado de Lima, por la falta de un Hospital, por la inseguridad y la deficiencia de un transporte público en una Ciudad que debemos ver progresar pero que año a año Cáffaro le recorta el Presupuesto aprobado.

Nosotros no vamos a dejar de tener propuestas para Lima, para que los chicos nazcan en Lima, pero hoy los instrumentos los tiene Cáffaro, que prefiere juntar más dinero para el basket que para Lima, nuestra prioridad es al revés.