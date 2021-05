Por Osvaldo Croce y Armando Borgeaud

25

Esta mañana mientras me ponía las medias, me vino la imagen de la mujer que veía cada noche desde la cocina del departamento que alquilaba en La Plata, mientras ambos preparábamos la cena. Únicamente podía verle el pelo en la ventana pequeña de la torre vecina. Era de color rojizo, lindo cabello, no muy largo, de mina grande, aunque no demasiado, cada tanto se lo acomodaba con aire sensual, inconsciente. Volviendo la vista al frente, el límite entre los barrios y el campo, atardeciendo salpicado de lucecitas, me rescataba solidario.

* * * *

26

No cabe duda, confirmé anoche, que estoy empezando a envejecer, por las puntas, como arrancan los atardeceres. Cada vez me cuesta más disimular que creo un poquito menos cada día.

* * * * *

27

José Carbajal, fallecido ayer, tiene grabados varios CD en vivo, que son una maravilla de sencillez y buen vino. De eso ha de haber muerto, de vino y realidad. Creo que ahora podrá quedarse para siempre con las patas en la arena, rodeado de vecinos y putas, mirando el atardecer en el río, fumando un buen negro, de esos que cada tanto extraño, como algunas ilusiones perdidas. Parece que ya no habrá cosas nuevas, sólo queda repasar entusiasmos.

28

Mientras escribo oigo hablar y reír a una mujer joven en la oficina de al lado. Confirmo que la sensualidad se manifiesta en el hablar, quién puede dudarlo, antes que en la sinuosidad de las piernas. Hay un perfume de entonaciones que nacen en la garganta con suavidad de caricias para cerrar los ojos. Dicen que la mejor curva de las mujeres es la sonrisa, aunque para mí, no hay mejor música que su voz desnuda.

29

Observo últimamente que los hombres viejos no saludan, no reconocen, no distinguen, como si recién hubieran llegado. Tal vez desean borrar tanta repetición de gestos y lugares comunes, quizás no se animan a cansarse de ellos mismos y han decidido dar vuelta la hoja, un corte de manga: métanse el modernismo en el culo, cagatintas.

30

Fui a comprar hígado para los gatos y me vi. El gigantesco espejo de la vidriera me devolvió a un tipo de piernas flacas y panza irreductible, la cara grande que los años ablandan como si jugaran con plastilina, el pelo escaso, los hombros caídos más de lo que creía. Enfundado en la campera con las manos en los bolsillos descubrí que sonreía como un pelotudo. Y entonces la voz de mi madre, siempre atenta, dijo en mi memoria: a vos te parece con esa pinta mirar mujeres jóvenes, tener ínfulas de artista, filosofar en los mostradores. Menos mal que me dieron la bolsita enseguida, pagué y me fui como borrado con dedo sobre un vidrio húmedo.

31

Hay algo de vidrio en este aire muy frío que te rodea al caminar. Una mermelada transparente que sin duda te mata apolillando en un zaguán. Algún francés famoso, ¿Flaubert? ¿Baudelaire?, ¿o era Rilke, nacido en Praga ?, escribió que todo ángel es terrible. Toda belleza como la de este clima, también. Los colores se vuelven brillantes y te imaginás adentro de una de esos juguetes esféricos que regalan los norteamericanos en las películas, esos que nievan al darlos vuelta. Esos. Solamente ayudan un mate cocido caliente, patear el suelo, abrazarse con uno mismo y bufar. De todos modos, prefiero el invierno, el frío piensa parecido a uno, tiene el sufrido aliento de los inmigrantes laburadores y la recompensa tibia del solcito, igual a las madres de antes que daban una caricia cada tanto.

32

Supongo que la receta para ser exitoso, entablar relaciones sentimentales desparejas de edad, así como tener la permanente sonrisa en el rostro, el mentón hacia adelante, no es fácil. Aunque se me ocurren algunas ideas: autoestima alta, confianza en alto para defender como un buey lo que se cree en el desierto. Audacia, para levantar la mano, para decir sí cuando preguntan quién domina el alemán, el sueco o la informática, para pisar la cabeza que estorba, para encarar cualquier tarea, desde encarar una mujer hasta pechar plata sin más garantía que una sonrisa usada. Coraje, para aguantar las zozobras de la lucidez. Suerte, para no llegar siempre tarde a la ocasión. Pocos escrúpulos para cerrar la boca cuando se siente que sería ético abrirla. Enormes ganas de vivir a fondo como cuando se tiene hambre y sed, pero no de justicia.

33

Doña Aldina tiene un almacén de barrio, donde no falta nada. Incluso pone inyecciones y toma la presión. Su marido envejece a su lado desde siempre y su hija está por recibirse en la facultad de veterinaria. Vinieron de Italia escapando de la guerra y casi nada los asombra ni les borra la sonrisa por estar a salvo. Una tarde, viernes y feriado, Silvia compra un sifón que la mujerota da sin hacer problemas, aunque no le entregue el vacío, pues la conoce desde que nació. Dice después lo traes y sella el momento con su mirada amistosa. Silvia se fue de aquel barrio cuando lo de su madre y las palabras han dado un suave giro: Doña Aldina ya no tiene su negocio, vaya a saber qué fue de ella, de su familia. Silvia se niega a pensar que los alcanzó el tiempo, esa otra guerra perdida. Cuando llega el viernes, atardece sobre los raleados plátanos y el manojo de cables limita cualquier huida del sentimiento, recuerda que le debe un sifón a Doña Aldina, qué va a pensar, pobre mujer.

34

Aire blanco en la pescadería Pepe Corvina a las nueve de la mañana del sábado. Paisaje inoxidable con olores fuertes a los que el frío les ha quitado el alma, son como recuerdos de la materia allí ordenada en tiras color pálido con leve brillo en los lomos alineados. El hombre, grandote como un armario, anteojos pequeños y cara de noruego, camina desgarbado por el local con las manos en la espalda mirando sus mocasines descocidos. Tiene voz ronca de esas que hablan poco para no oírse. Fuma sin parar, los dedos teñidos de amarillo quemado, un leve temblor que empieza a asomarse cuando los deja quietos. El pequeño negocio está lleno de mujeres añosas que entran y salen sin saludar, como en un velorio. Varias empleadas vestidas con nylon transparente de pies a cabeza trabajan a gran velocidad salidas de una película muda. El dueño cada tanto tira el pucho entre las tiras de la cortina metálica hacia la calle y dice algo para sí, ríe apenas, niega con la cabeza y vuelve a deambular su fantasma por entre los pedidos de merluza, pejerrey, atún, salmón.

35

Margarita es petisa pero está buena. Es de esas gorditas que mueven el cuerpo con la gracia de los que se tienen confianza. Los primeros en creer la calidad de lo que venden. Y cuando uno dice cuerpo dice caderas, dice culo, se entiende. Porque eso es lo primero que miran las demás mujeres a la competencia por más que lo nieguen hipócritamente. Y porque Margarita está buena, los hombres le imaginan muchos hombres con esa mezcla de maldad y envidia que despierta lo inalcanzable. Quién sabe.

36

Abogados, policías, escribanos, gerentes de banco, médicos, curas. Personas para tratar lo menos posible en el ejercicio de su profesión. Guardianes de las puertas del Infierno en la Tierra, sentencia el quiosquero que fuma su pipa mientras resuelve problemas de ajedrez sobre la vereda del juzgado número dos y me entrega un paquete de chicles mentolados junto a un atado de Derby suaves.

36 bis

Se viene el 25 de mayo y como decía el flaco Dominguez frotándose las manos sobre la estufa del pañol en Callegari, a las cinco de la mañana, cuando se iba acercando esa histórica fecha: “la Patria la hacemos los boludos “