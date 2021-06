Caminando y cantando

Una misma canción,

Somos todos iguales

Si decimos que no

(...)

A la guerra, a las armas,

A la ley del cañón.

Ven, vamos ahora

Que no hay tiempo

Que perder,

Si puedes hazlo ahora,

ni mañana ni después

….

Geraldo Vandré, "Caminhando"

Cuando se le preguntó a Jonas Salk acerca del motivo por el cual había rechazado patentar su formidable descubrimiento y construcción (la vacuna contra la poliomielitis) respondió:

"No hay patente. Acaso se puede patentar el sol?"

Ciencia y ética al servicio de la Humanidad. El sol es patrimonio de todos. No es posible patentarlo ni comprarlo. Del mismo modo, con esa característica de "propiedad de la humanidad", consideraban Salk y Sabin la vacuna que restituyó tranquilidad a una población aterrada.

No parece ser lo que ocurre hoy en medio de esta pandemia, en el contexto de la cual no se separan necesidades primordiales y urgentes de beneficios económicos. Como tampoco ocurre con los posicionamientos y cálculos políticos.

En Argentina, la presencialidad o no presencialidad en las aulas parece haber concentrado la pulseada político partidaria, con injerencia gremial. Todos hablan en nombre de los niños, que no son consultados y, desde el escenario político, tampoco muy bien observados y considerados.

Localizar la importancia de la educación y el problema educativo de Argentina en la presencialidad o virtualidad de las clases es una trampa. Es reducir a una variable una situación que tiene muchas y que han sido sucesivamente soslayadas por distintos gobiernos. El problema educativo en nuestro país es inmenso y desde hace muchos años. Enorme problema que vivencié hace más de cuarenta años siendo maestro de grado y que se ha agravado.

El problema de los niños respecto a la pandemia no se reduce, tampoco, a la presencialidad o virtualidad. Hay, por doloroso ejemplo, niños que viven en casas donde dos familias comparten la cocina y el baño.

El daño psicológico en los niños, si bien mencionado en intervenciones discursivas y en documentos oficiales, no parece ser una preocupación y ocupación cotidianas.

La utilización de los términos "nuestros chicos", "nuestros niños", "nuestros pibes", suena, cuanto menos, vacía de emoción. Y el vacío de emoción suele convertirse en vacío de significado.

La polarización en el espacio político da como consecuencia, entre otras, que se proceda en bloque, que el afán de tener razón e imponer criterios impida pensar detalladamente diferenciando realidades y situaciones para que las medidas y acciones que se toman no sean indiscriminadas y totalizadoras.

Planteé en el artículo anterior al presente que los ciudadanos padecemos angustia, desconcierto, confusión, enojo, falta de credibilidad, hartazgo.

Y hay muchas, muchísimas personas que no tienen posibilidad de cuidarse de acuerdo a los protocolos porque desde hace muchísimos años han sido arrojados a aberrantes condiciones de vida.

Por supuesto, que cada uno de nosotros tiene que asumir su propia responsabilidad. Y a eso me dirijo.

Una sociedad que presenta una brecha vertical entre posturas políticas que se muestran inconciliables, pero, fundamentalmente una brecha horizontal entre quienes pueden satisfacer sus básicas necesidades de vida y quienes rotundamente no, es una sociedad ganada por el odio y sus afectos derivados.

La ignominia de la guerra se muestra en la existencia de doscientos cincuenta millones de niños que crecen en zonas bélicas (datos de UNICEF de hace pocos años). Pero formas de guerras encubiertas, potenciales conflictos armados, campean por el mundo.

En Argentina, conflictos que deberían hacer al debate democrático son expuestos y planteados como un "todo o nada" que se corresponde, más bien, con campos de batalla.

Bien podría pensarse (y es muy común que se piense) que si en la "cabeza", "arriba", hay belicismo, irrespetuosidad, actos (conocidos) de corrupción, nada puede pretenderse "abajo".

Pero también es posible pensar que nadie tiene que darnos permiso, ni nadie puede impedirnos, en este "abajo" de la ciudadanía común, intentar cambios de mentalidades y acciones que nos posibiliten no sentirnos representados por un "arriba" a predominio del odio.

"Donde haya odio, ponga yo amor", dice una plegaria de San Francisco para ser instrumento de paz.

"Shalom" es la palabra hebrea que significa "paz".

Salam o salaam es la palabra árabe con la que se nombra y se saluda la "paz", utilizada por musulmanes y en lugares donde tiene vigencia el Islam.

"Arrorró, mi pobre Juan, por tu pan / vas de amanecer y vendrás / de las entrañas de Juan / horneando el pan de la paz. / Juan, yo he sido niño y tú, Juan / y con tu niño y mi pan / cantará el sueño de Juan. "El mundo prometido a Juanito Laguna", en la pluma de Armando Tejada Gómez y César Isella y en la voz esplendorosa de Mercedes Sosa. Promesa incumplida en el mundo y en Argentina, en particular, a ese niño creado - recreado de la realidad por Antonio Berni. Promesa de pan y paz que esperan los muchos Juanitos Laguna que golpean puertas, recorren calles y carecen de las mínimas condiciones de cuidado que hoy requiere la pandemia, y que siempre requiere la salud.

Chuqiyapu en Aymara. Py'aguapy en guaraní.

La paz ha sido y es dificultad y deseo.

Aquí estamos. 2021, ola dificilísima de la pandemia. Dirigentes políticos que profundizan la grieta vertical que tiende a invisibilizar la horizontal y verdadera.

¿Nos sumamos al enfrentamiento y al odio?

O, cargados de miedo, consternación, dolor, inmensa incertidumbre y contradicciones, entre nosotros, con familiares, con los amigos, con el vecino, con los Juanitos, con conocidos y desconocidos, intentamos proceder ahora y decimos NO a las guerras (reales y encubiertas por palabras), decimos SÍ a la paz y nos decidimos a sembrar amor.