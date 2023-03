El barrio "El Gauchito" se encuentra a la altura del 3600 de calle Larrea de Zárate. Allí viven alrededor de 180 familias y este miércoles muchos decidieron concentrarse frente al Palacio Municipal reclamando por agua y luz eléctrica.

"Estamos cansados de las promesas", comentaba una vecina. "Somos 180 familias, esto no es un asentamiento es un barrio y no puede ser que no tengamos agua potable, un camión acerca envasada pero no es la solución. Las temperaturas han sido terribles y nosotros sin agua", remarca y añade, "la luz eléctrica es otro de los temas serios o tenemos baja tensión o directamente no tenemos y las calles son un verdadero desastre".

"No queremos más promesas, queremos que nos traten como zarateños que somos y que alguien nos escuche de verdad", asevera.