Vecinos de Villa Massoni reciben a Marcelo Matzkin por la inseguridad y el agua

“Un barrio de gente trabajadora convertido en un paraíso para los delincuentes, Villa Massoni es la postal de lo que pasa en todo Zárate, sus vecinos viven con temor pero también hoy tienen la esperanza de que esta situación cambie, porque nosotros nos vamos a poner al frente de la lucha contra la inseguridad” expresó el precandidato a Intendente de JUNTOS, Marcelo Matzkin.

Durante su recorrida matutina de campaña, Marcelo Matzkin volvió a Villa Massoni y se encontró con vecinos con los cuales dialogó sobre el barrio y la seguridad en general, así el precandidato expresó que “vengo a Villa Massoni desde chico, siempre fue un barrio de gente laburante y la falta de gestión hizo que se deterioren los servicios, como el de agua, el estado de las calles y sobre todo la falta de seguridad, esta gestión municipal abandonó y no tuvo políticas de prevención para la ciudadanía”.

“Hace 7 meses están los caños de la obra que anunciaron para el sistema de agua potable, está todo abierto y nadie da explicaciones, los vecinos quieren respuestas de los funcionarios pero nadie las da, nosotros desde el Concejo Deliberante citamos en reiteradas veces a los responsables y nunca vinieron. Quiero un Municipio que de la cara, que trabaje con el vecino y que resuelva estas situaciones, y si los fondos son provinciales y hay inconvenientes en los desembolsos que se diga, pero tenemos que trabajar con la verdad” dijo Matzkin.

Por su parte, Natalia Blanco, precandidata a primer concejal, añadió “en el 2.022 el Municipio no gastó 2.500 millones de pesos para guardárselos para el año electoral, la inflación le comió el poder adquisitivo a ese monto y todos los zarateños perdimos por esa mala gestión en la administración, con ese dinero se pudieron haber realizado muchísimas cosas en los diferentes barrios, pero Cáffaro sólo eligió gastar en sus gustos personales, ni un patrullero compró en los últimos 12 años y ni nafta para el combustible de los móviles, hoy vemos el resultado”.

Para finalizar Matzkin dijo “un Intendente en esta parte del siglo debe entender que la problemática de seguridad se aborda desde distintas perspectivas, pero es muy difícil si no se pone al municipio en función y en coordinación con las fuerzas que operan en el terreno, que también haya un cuerpo municipal capacitado con armas no letales y que se tenga la decisión política de ir a fondo; esta gestión ha abandonado toda política de prevención, y ya no importan los motivos si son políticos o personales, siempre el vecino es el perjudicado. Nosotros vamos a dar vuelta de página a esta historia y poner al municipio de Zárate al lado del vecino, defendiendo sus derechos, sobre todo al de vivir en paz”.