Señor Intendente Osvaldo Caffaro, Señor Secretario de Obras Públicas Ariel Ríos, por medio de la presente, los vecinos domiciliados en Sargento Cabral 400 Villa Florida, les solicitan, tengan a bien, la continuación de las Obras Públicas concernientes al entubamiento, desvío, del zanjón del Urquiza por dónde se produjo el siniestro del mes de Abril a causa de la inoperancia por parte de dicha Secretaría.

Tal siniestro causa pérdidas materiales, daños a infraestructuras de las viviendas, daños psicológicos y físicos a las víctimas, como gesto de BUENA VOLUNTAD aceptamos sus propuestas, las cuales a la FECHA están incumplidas. En estos momentos nos han dejado con la obstrucción TOTAL de las cloacas, dejando como "Aliviador" de las mismas ZANJAS que NO van a ninguna parte, por lo tanto son AGUAS NEGRAS estancadas a cielo abierto, a solo metros de nuestras viviendas, el nauseabundo olor hace invivible nuestras casas, complicando la situación este estado de Emergencia Sanitaria por Pandemia, donde la HIGIENE es fundamental, la AIREACIÓN de las viviendas son parte de un PROTOCOLO NACIONAL.

Está en SUS conocimientos LA BUENA VOLUNTAD que hemos tenido hacia el MUNICIPIO como Institución y a los RESPONSABLES que la integran, a la cabeza Intendente y Secretario de Obras Públicas (Caffaro-Ríos) a 3 (TRES) meses del desastre, con los consiguientes RECLAMOS por las VÍAS que NOS han impuesto, NO tenemos SOLUCIÓN, tal como en esos momentos tan terribles que vivimos. Les EXPLICAMOS que la obra que estaban realizando causaría un desastre y NO nos escucharon, durante estos meses continuamos EXPLICÁNDOLES el PORQUE debían conectarnos a la RED cloacal o en su defecto ( SI NO poseen el presupuesto) conectarnos NUEVAMENTE a nuestros Pozos sépticos ( Que inhabilitaron ustedes) SIN respuesta por su Parte, como las imágenes dicen más que mil palabras, adjuntamos fotos del estado deplorable en el que vivimos en un Barrio Residencial, a metros del Centro de Zárate en pleno Siglo XXI y lo que es PEOR a solo 40 mts de la red cloacal, NO se necesita un Presupuesto elevado, solo MANO de obra y CAÑOS, incomprensible e inadmisible la actitud de inacción por parte de ambos

Le recordamos que somos seres humanos, ancianos, jóvenes, adultos dos con discapacidades motrices y comorbilidades preexistes. Ante un contagio de Covid, sus vidas están en riesgo, sumado a las aguas servidas con la posible proliferación de bacterias, convierten esta situación en un estado de tensión y estrés permanente para ellos y sus familias. Tal vez debamos RECORDARLES que estamos en PANDEMIA, la HIGIENE y VENTILACION de ambientes es PARTE del PROTOCOLO sanitario para la ciudadanía en su conjunto, debido a la falta de respuesta por nuestros reclamos, esperamos que está NOTA pública sirva para CUMPLAN TODO a lo que SE COMPROMETIERON en Abril.

Como también SE COMPROMETIERON a finalizar la obra de ASFALTO Y CLOACAS para el PASAJE, denominado por ustedes, PASAJE CHACO Y LA CALLE SARGENTO CABRAL, ESQUINA SAN LORENZO. OBRA SIN TERMINAR DESDE EL AÑO 2019, lo que hace intransitable dichas calles, perjudicando a todos los vecinos, no sólo de quienes viven ahí sino también a familias, ambulancias, bomberos, remises, policía, que NO PUEDEN INGRESAR SI ASÍ LO NECESITAN, por el estado en el que dejaron todo.