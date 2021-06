Este mediodía vecinos de Smithfield se autoconvocaron para manifestar el descontento por el estado y deterioro de las calles del barrio.

"Hay un montó de baches nuevos y viejos por rotura de agua o cloacas y nunca se terminan de arreglar" relataron, y aseguraron que como sociedad de fomento se han presentado diversos informes al municipio.

"Muy pocas veces tuvimos respuestas. Hace quince días volvimos a enviar y no nos respondieron" señalaron en este aspecto: "esto es un problema histórico, hay lugares en los que nunca hubo mantenimiento".

También se refirieron a los problemas de la inseguridad y a la fuerte inversión que se realizó: "tenemos cámaras colocadas que compramos como sociedad de fomento, que están en comodato con el municipio para que las maneje DPU. El tema es que siempre llegamos tarde, sirven para cuando las pide fiscalía, pero no las están usando para prevención. La inversión se hizo y no nos da resultados, no hay vigilancia constante".