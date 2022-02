MENSAJE ENVIADO POR VIRIGNIA GONZALEZ

Esto es en el cementerio CAMPANAS DE PAZ!!!

Un día nos acercamos al cementerio como todas las semanas y nos encontramos con la foto 1, donde la respuesta fue que tenían la máquina rota. Una semana después encontramos la foto 2.

Sí, pagamos y mucho por el mantenimiento del cementerio, de hecho ya pagamos por todo el año. Pero esa no es la cuestión. Acá lo que duele es que uno intenta dejar a sus seres queridos, en este caso nada menos que mi papá y mamá, en un lugar mas "lindo", donde se sienta la paz cuando vamos a "visitarlos", en un lugar donde no parezca que solo están bajo tierra sus cuerpos y no encontremos consuelo para sentirnos un poquito cerca de ellos un rato.

Esto que hicieron, que para ellos es simplemente no mantener por una máquina rota, a mi me arruinó el día, me trajo los peores sentimientos del duelo que puedo tener.

Fíjense bien antes de creer en estos lugares, como a todos solo les importa cobrar!!