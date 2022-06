El Frente de Todos solicitó cámaras de seguridad que logren captar lo que sucede en el interior de la Plaza Eduardo Costa desde el Centro de Monitoreo Municipal.

En la ultima sesión de Concejo Deliberante el Bloque del Frente de Todos ingresó un proyecto solicitando que el Municipio instale o reubique cámaras de seguridad de tal forma que el interior de la plaza Eduardo Costa pueda ser controlada, buscando tanto evitar hechos de inseguridad como hechos de vandalismo, tal como han sucedido en las ultimas semanas con los ataques al busto de Nestor Kirchner y al de Juan Domingo Perón, o los daños al monumento a José Luis Cabezas denunciados por el Circulo de Periodistas en las ultimas horas.

La iniciativa fue generada a través del espacio peronista Corriente por el Progreso Social y respaldada por lo ediles justicialistas.

Joel Vallomy, de la CPS, expresaba al respecto que “preocupa enormemente que el municipio no tenga el mas mínimo control de lo que sucede a metros del la Municipalidad y de Comisaria. Esta situación excede largamente los ataques a monumentos públicos como el de Jose Luis Cabezas, nuestras imágenes partidarias, o al arbolado público con pintadas: el trasfondo es aun más grave ya que transforma en potenciales victimas de delitos a todos los vecinos de nuestra ciudad. No podemos resignarnos a esquivar los lugares públicos por temor a los violentos: nadie debe tener que seguir teniendo miedo de cruzar por la Plaza a la noche, y el Municipio no puede seguir mirando para otro lado cuando el espacio publico es y los vecinos están en riesgo.”

En el mismo sentido, Alejandro Robledo mencionaba que “por las noches la plaza principal de la ciudad es tierra de nadie, motos que circulan a cualquier velocidad usando el lugar como pistas de carrera, peleas, arrebatos que lamentablemente por resignación casi nunca son denunciados son moneda corriente. Lo que estamos pidiendo es sencillo: los vecinos reclaman ser cuidados, y la solución esta en manos del Intendente. Realizar un adecuado monitoreo de la plaza no requiere un esfuerzo económico muy grande para una ciudad con los ingresos fiscales de Campana: los vecinos pagamos sobrados impuestos para ser destinados en el sistema de monitoreo, no hay excusas para mantener la plaza fuera de la orbita de la vigilancia municipal”