"Vamos a seguir intensificando los controles de tránsito, generan molestias pero salvan vidas. No salimos de esta si no apelamos a la responsabilidad personal de cada uno”, dijo el intendente Matzkin

Este martes por la mañana, continuando con una modalidad de apertura a la comunicación ciudadana, el Jefe Comunal realizó en el Palacio Municipal una conferencia de prensa donde dialogó con los periodistas sobre diversas iniciativas en las que el Municipio se encuentra enfocado.

- Controles de tránsito

El intendente explicó que recientemente se han incrementado los controles vehiculares en la ciudad: “Los intensificamos, muchos vehículos secuestrados el fin de semana. No podemos poner un agente de tránsito y una grúa para que se lleve un auto o una moto si no hay conciencia social de la gravedad que esto implica. Podemos tener un municipio con mil agentes de tránsito y no vamos a dar abasto. Yo lo que noto es una gran demanda de la sociedad de tener controles, pero un gran enojo de la gente cuando al control le llega a uno. Me encantaría estar en un municipio donde todos apelamos a la responsabilidad individual de cada uno, pero yo en este momento estoy para ejercer el control. Vamos a seguir intensificando los controles, moto sin casco que esté por un operativo va a ser parado, va a ser demorado y la moto no va a circular. Se le va a dar el tiempo para que busque el casco en la casa y siga. Si no trae el casco, la moto queda secuestrada”, afirmó.

- Controles de alcoholemia

En sintonía con los operativos mencionados, Matzkin enfatizó: “Hoy se suman nuevos equipos que llegaron de Córdoba para el control de alcoholemia, y vamos a seguir intensificando los controles de tránsito porque salvan vidas, generan molestias pero salvan vidas. Insisto, no salimos de esta si no apelamos a la responsabilidad personal de cada uno”.

- Estado actual de las colectoras de acceso al distrito

Asimismo, el Jefe Comunal se refirió al pedido realizado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la reparación de las vías de acceso a Zárate, quien aún no ha respondido al reclamo: “Todavía no se vencieron los plazos del reclamo que hicimos ante la concesionaria. Sé que se hicieron unos trabajos de nivelación muy básicos, la verdad que no es para una ruta concesionada con peaje. Es mejor que nada, pero no es lo que necesita un municipio industrial. Está lejos de estar en condiciones la ruta y los accesos por Panamericana y la ruta nacional”.

- Seguridad

El intendente Marcelo Matzkin también expresó su conformidad con las acciones en materia de seguridad que el Municipio viene implementando en el distrito: “Más allá de que continúan habiendo hechos delictivos, yo estoy conforme con lo que viene haciendo Juan Manuel Iglesias en la Secretaría de Protección Ciudadana, porque estamos conteniendo una situación social que no es fácil. También recordemos que el Municipio da prevención, no da la seguridad en sí porque no tenemos el poder de policía, pero creo que el trabajo coordinado entre todas las fuerzas está dando un resultado que nos permite contener este aumento de conflictividad social”.

En este sentido, detalló: “Se instalaron 46 cámaras en barrio España, COVEPAM I y IV, La Ponderosa y Pecorena, porque no nos podemos confiar en que lo que hicimos está bien, sino que tenemos que seguir. Ahora vamos a arrancar en Villa Fox con un sistema de monitoreo, vamos a poner un puesto del COZ, también en la rotonda de Gallesio y Mitre hay un contenedor que tiene presencia el COZ, en barrio Matadero la toma de servicio del COZ está ahí, estamos corriéndonos, no solamente mirando el Centro, y eso está trayendo buenos resultados. Tenemos que estar atentos a que en una situación de inequidad social como en la que estamos, a veces lleva a situaciones delictivas que tenemos que prevenir”, concluyó.