Una remera del CBC en la Selección Nacional

Luego del período de preparación y pruebas realizadas por el equipo nacional de remo, la remera del Campana Boat Club, Julieta González Ricciuti, formará parte del equipo nacional de remo que representará a Argentina en el campeonato Pre Panamericano Sub-23 y Sudamericano Senior que se disputarán en Asunción del Paraguay.

El trabajo desarrollado por el equipo de profesores y entrenadores del CBC dio sus frutos y el club tendrá a Julieta tripulando el single Sub 23 y formará parte del cuádruple par damas Senior y cuádruple par damas Sub 23 en el campeonato Pre Panamericano Sub 23, del 17 al 22 de marzo, y el Torneo Sudamericano Senior, entre el 23 y el 26 de marzo; ambos a disputarse en Asunción del Paraguay.

Después de dos años y medio el CBC tendrá un atleta en la Selección Nacional de Remo y debieron pasar 10 años para que una remera participe de este Campeonato internacional representando al país.

Sin dudas, un orgullo y un nuevo logro deportivo de todo el equipo de entrenamiento de remo; encabezado por su director general, Sergio Fernández y el entrenador principal, Adrián Zárate; apoyados por la subcomisión de remo y toda la comisión directiva de la institución.