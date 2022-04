El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se mostró con dirigentes de Juntos en una actividad oficial. Las redes sociales viralizaron la imagen y se abrió el debate.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, protagonizó una actividad días atrás que dejó varios interrogantes tanto en el Frente de Todos (FdT) como en Juntos.

Es que el funcionario de Axel Kicillof, cuestionado en los últimos días por sectores de La Cámpora, compartió una jornada junto a dirigentes de la oposición, entre ellos, una de las líderes del PRO, Patricia Bullrich.

Además de la presidenta del PRO a nivel nacional, estuvieron presentes otros referentes de la oposición, como el presidente del interbloque de Juntos en la Cámara de Diputados, Mario Negri; el legislador nacional Julio Cobos y el senador Alfredo Cornejo, entre otros.

La fotografía Berni junto a la referente del sector de “los halcones” amarillos corrió como reguero de pólvora en las redes sociales, que se hicieron eco, con sorpresa, de la imagen.

"Hoy conmemoramos el 132 aniversario de la Fundación de la Unión Cívica un hecho histórico que unió a Patriotas de diferentes ideologías con un fin común, con el mismo espíritu de unión nacional", sostuvo el orfebre Juan Carlos Pallarols, quien creó la mayor parte de los bastones presidenciales.

Cabe recordar que el responsable de la Seguridad bonaerense anunció su alejamiento del Frente de Todos, con duras críticas hacia el espacio, y manifestó también su distanciamiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo me fui del kirchnerismo; con dolor, con tristeza. Respeto la figura de Cristina (Fernández, vicepresidenta de la Nación), creo que es la única dirigente que tiene un modelo de país en la cabeza que puede gustar o no. A mí nunca me van a encontrar criticándola. Llegó el momento de cortar el cordón umbilical”, aseguró semanas atrás.

A fines del año pasado Berni y Patricia tuvieron un acercamiento. La presidenta del PRO no tuvo reparos en mencionar la posibilidad de sumar al ministro de Seguridad a las filas de la coalición opositora.

Por esos días, Bullrich habló de valores compartidos y manifestó que, en temas de seguridad, Berni está más cerca de Juntos por el Cambio que del Frente de Todos.

"Si alguien quiere participar de nuestra fuerza, y comparte valores. Hay cosas que mirar, qué pasó con Nisman, pero son conversaciones que se pueden tener", dijo la ex ministra de Seguridad de la Nación y agregó que "en tema seguridad tiene ideas más similares a las nuestras que a las del Gobierno".