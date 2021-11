Durante este fin de semana se desarrolló una nueva edición de la Expo Colectividades en el Parque Urbano de Zárate. Una iniciativa municipal muy esperada y que luego del peor momento de la pandemia vuelve con esta nueva edición 2021.

Allí estuvieron presentes los candidatos del Frente de Todos hablando con los vecinos y presentándoles sus propuestas. Aldo Morino y Jorge López, junto a los demás candidatos entregaron material con las propuestas, mientras los demás militantes decían “presente” con el reparto de globos para los más pequeños.

Morino volvió a resaltar la importancia de los espacios públicos recuperados y de todas las acciones que la gestión del Intendente Cáffaro realizó. “Nuestro gobierno fue, es y será un espacio político con un enfoque en lo público; sin dejar de lado la participación de las inversiones privadas, pero siempre priorizando un Estado presente”.

“Así recuperamos tantos espacios para que las familias de Zárate y Lima disfruten cada día, cada fin de semana y que no sea como tantos años atrás que el espacio público era solamente al costado de las rutas que atraviesan el partido”, reafirmó.

“La puesta en valor de la Costanera, que comenzó Aldo Arrighi y Osvaldo Cáffaro continuó y consolidó con el Master Plan Costanera, sigue su desarrollo y lo seguirá haciendo, dando al privado más oportunidades y a la ciudad más obras y espacios públicos. Todos estos espacios de esparcimiento en los cuales los vecinos se relacionan y comparten, NO fueron acompañados por los concejales de la oposición, que hasta hace muy poco seguían pensando e intentaban accionar en chiquito, para lo propio y no para la comunidad. Me pregunto si todavía siguen pensando lo mismo y para que quieren la mayoría en el HCD”, finalizó.

A su turno Jorge López coincidió con su compañero en los ejes de trabajo que la gestión de Cáffaro y su equipo vienen desarrollando todo este tiempo: “La pandemia hizo que pusiéramos más foco en todo lo atinente a la salud de nuestros vecinos y no pudimos salir por más de un año a dar batalla con servicios públicos para paliar las necesidades y mejoras de calles que nuestras ciudades necesitan, pero hoy hace más de tres meses que estamos de vuelta poniendo todo el esfuerzo posible junto a los trabajadores municipales para que se recupere la transitabilidad. De seguir a este ritmo en los meses de marzo y abril de 2022 estaremos en mejores condiciones y de ahí en adelante seguiremos sumando soluciones y mejoras en todos los barrios del distrito”.

"Sí quisiera aclarar", remarcó López que “esta es una elección legislativa y muchos confunden y hacen confundir sobre lo que realmente se vota el 14 de noviembre: se votan ideas y más gestión en el ámbito legislativo, en nuestro caso en el HCD de Zárate. Aquí no se vota un cambio de gestión, ni un nuevo Ejecutivo Municipal, los candidatos de Juntos instalan candidaturas anticipadas para Intendente y eso recién ocurrirá en el 2023. La gente, el pueblo, quiere otra cosa, luego del 14 de noviembre el gobierno de Cáffaro seguirá trabajando como todos los días y si nos acompañan con concejales del Frente, podrá trabajar mejor aún, eso sí, no esperen al candidato Matzkin y a todos los candidatos de Juntos con una pala en la mano, eso seguro no ocurrirá. Están acostumbrados a opinar y criticar desde sus reposeras en sus vacaciones, como su líder Mauricio Macri”.